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Rote Zahlen

JOST Werke-Aktie etwas tiefer: Dividende bleibt trotz Verlust stabil - Positiver Blick auf 2026

26.03.26 08:49 Uhr
JOST Werke-Aktie etwas schwächer: Dividende gesichert trotz Verlust, Hoffnung für 2026 | finanzen.net

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST Werke ist 2025 wegen des Verkaufs des Ladekran-Geschäfts von Hyva und anderer Belastungen in die roten Zahlen gerutscht.

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JOST Werke AG
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Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Verlust von 14,7 Millionen Euro nach einem Gewinn von 52,6 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt mitteilte. Die Aktionäre sollen dennoch eine stabile Dividende von 1,50 Euro je Aktie erhalten. Für das neue Jahr rechnet Vorstandschef Joachim Dürr trotz des Kriegs am Persischen Golf mit besseren Geschäften als im Vorjahr.

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Der Umsatz von zuletzt gut 1,5 Milliarden Euro dürfte 2026 um einen einstelligen Prozentsatz steigen, teilte JOST weiter mit. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, nachdem er 2025 bereits um 29 Prozent auf 145 Millionen Euro gestiegen war. Dabei setzt Dürr auch auf den zuletzt übernommenen Hydraulikspezialisten Hyva, dessen Ladekran-Geschäft er nach dem Kauf wieder abstieß.

Allerdings schränkte Dürr seine Jahresprognose mit Blick auf den Konflikt am Persischen Golf und die hohen Ölpreise ein: "Die Welt um uns herum zeigt, dass Volatilität und Unsicherheit der neue Normalzustand geworden sind." Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Weltwirtschaft, die Lieferketten und auf JOST selbst seien derzeit nicht zu beziffern.

Die JOST Werke-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 56,70 Euro.

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/stw/zb

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

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Bildquellen: JOST Werke

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DatumRatingAnalyst
25.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
25.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
20.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.02.2026JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
23.02.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.01.2021JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.11.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2019JOST Werke NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

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