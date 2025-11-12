DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.362 +0,6%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,86 -0,5%Gold4.117 -0,2%
Rote Zahlen

Jungheinrich-Aktie: Umsetzung des Sparprogramms drückt Gabelstaplerhersteller in die Verlustzone

12.11.25 08:17 Uhr
Jungheinrich-Aktie: Sparmaßnahmen belasten Ergebnis deutlich | finanzen.net

Unter anderem wegen Kosten für die Umsetzung seiner Sparmaßnahmen hat der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich im dritten Quartal wie erwartet rote Zahlen geschrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
30,16 EUR 1,00 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hinzu kamen die verlustreiche Veräußerung der russischen Tochtergesellschaft, sowie ein Verlust aus dem Abgang aktivierter Entwicklungsausgaben für eine nicht fortgeführte Technologie. Nach einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von fast 106 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, fiel nun ein Verlust von knapp über 50 Millionen Euro an, wie Jungheinrich am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Analysten hatten ein kleineres Minus erwartet. Ein kleines Umsatzwachstum auf knapp 1,4 Milliarden Euro übertraf derweil die Schätzungen leicht. Die Jahresziele bestätigten die Hamburger, nachdem sie im Juli zweimal korrigiert worden waren.

/lew/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Jungheinrich, Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

