Siemens Energy-Aktie: Siemens Energy vermeldet aufgrund von Gamesa Millionenverlust - Karim Amin zum Nachfolger von Eickholt berufen

Auf 240 Millionen Euro beläuft sich der Verlust in den drei Monaten von Oktober bis Dezember, wie aus der Zwischenbilanz des Energietechnikkonzerns hervorgeht. Vor Jahresfrist standen hier noch 99 Millionen Euro Gewinn.

Der Energiekonzern hatte bereits vor knapp drei Wochen Zahlen zu Auftragseingang, Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis im ersten Quartal veröffentlicht, weil er nach einer Gewinnwarnung aus Spanien die eigenen Prognosen anpassen musste.

Siemens Gamesa verdient seit geraumer Zeit mit seinen Windkraftanlagen kein Geld. Zum einen macht der Hochlauf der neuen 5.X-Turbinen, die an Land verbaut werden sollen, große Probleme, zum anderen sorgen Lieferengpässe und steigende Komponentenkosten dafür, das Projekte finanziell aus dem Ruder laufen.

Die erneute Gewinnwarnung von Siemens Gamesa sei "ein Rückschlag und für alle Aktionäre enttäuschend", kommentierte Siemens Energy-Chef Christian Bruch die Zahlen. Dagegen zeige die "solide Entwicklung" bei der Kraftwerkssparte Gas and Power, "dass wir mit der Transformation vorankommen".

Bruch hat auf die fortgesetzten schlechten Nachrichten bereits reagiert und sich von Gamesa-Chef Andreas Nauen per Monatsende getrennt. Um die Probleme dort in den Griff zu bekommen, wird aus München der erfahrene Siemens-Krisenmanager Jochen Eickholt in den Speckgürtel von Bilbao entsandt.

Siemens Energy macht Karim Amin zum Nachfolger von Eickholt

Bei Siemens Energy soll Karim Amin, der Chef des größten Geschäftsbereichs Stromerzeugung (Generation), Nachfolger von Jochen Eickholt im Vorstand des Energietechnikkonzerns werden. Der Aufsichtsrat bestellte den 44-jährigen Manager zum 1. März in die Konzernführung, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Eickholt wechselt zu diesem Zeitpunkt an die Spitze der kriselnden Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy nach Spanien und ersetzt dort den zuletzt glücklosen Andreas Nauen.

Amin wird als Mitglied des Vorstands für die Divisionen Generation und Industrial Applications verantwortlich sein und bleibt zugleich Leiter von Generation.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG