Swiss Re-Aktie: Swiss Re wird von Krieg, Katastrophen und Pandemie in die Verlustzone gezogen

Unter dem Strich stand ein Verlust von 248 Millionen US-Dollar, wie der Rivale von Munich Re ( Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ) und Hannover Rück am Donnerstag in Zürich mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch 333 Millionen Dollar verdient. Während Naturkatastrophen wie die Stürme in Europa und die Überschwemmungen in Australien mit rund einer halben Milliarde Dollar zu Buche schlugen, legte die Swiss Re für die Folgen des Ukraine-Kriegs 283 Millionen Dollar zurück.

"Der Einmarsch Russlands in die Ukraine war ein Schock", sagte Konzernchef Christian Mumenthaler. Die Situation sei nach wie vor höchst ungewiss. Die Swiss Re glaube nicht, dass sie überdurchschnittlich davon betroffen sei. Dennoch beschloss das Management, "proaktiv und umsichtig Rückstellungen für mögliche Auswirkungen des Krieges zu bilden". Auch die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden: In der Lebens- und Kranken-Rückversicherung verbuchte die Swiss Re weitere Belastungen von rund einer halben Milliarde Dollar - vor allem wegen der vielen Todesfälle in den USA im Januar und Februar. Dadurch schrieb die Sparte im ersten Quartal auch insgesamt rote Zahlen.

/stw/stk

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Swiss Re