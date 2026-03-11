Rotstift angesetzt

Brenntag weitet sein Kostensenkungsprogramm massiv aus.

Bei den bisher bis 2027 angestrebten Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro im Vergleich zum Basisjahr 2023 ist der Chemikalienhändler auf Kurs - und will nun im gleichen Zeitraum zusätzlich 200 bis 250 Millionen Euro sparen, auf Basis der Zahlen für 2025, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden Einsparungen in Höhe von 165 Millionen Euro realisiert.

"Obwohl das Marktumfeld die Kundennachfrage in beiden Geschäftsbereichen beeinträchtigte, konnten wir unsere Bruttomarge steigern, einen starken Free Cashflow generieren und unsere Kostensenkungsmaßnahmen beschleunigen", sagte Finanzvorstand Thomas Reisten laut der Mitteilung.

Bei der beschleunigten Umsetzung des Kostensenkungsprogramms werde Brenntag einen zusätzlichen Schwerpunkt auf eine kontrollierte Kapitalallokation, einschließlich disziplinierter Investitionen in allen Geschäftsbereichen legen.

Die Brenntag-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,99 Prozent auf 47,63 Euro.

