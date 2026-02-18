DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.547 +0,3%Euro1,1795 +0,1%Öl70,53 +0,3%Gold4.970 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert
Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rotstift angesetzt

NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert

19.02.26 03:52 Uhr
NASDAQ-Aktien NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So sah das Depot der Deutschen Bank im Q4 2025 aus | finanzen.net

Auch im vierten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehmen. So präsentierte sich das Aktienportfolio des Frankfurter Finanzinstituts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
256,00 EUR 0,35 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
174,02 EUR 4,84 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
224,05 EUR 1,25 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
282,60 EUR -0,40 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,74 EUR 0,42 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
865,40 EUR -15,00 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
541,80 EUR 0,80 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
339,90 EUR 5,00 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,68 EUR 3,58 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
346,00 EUR 4,65 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 307,09 Milliarden US-Dollar unterliegt die Deutsche Bank der Pflicht zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer US-Wertpapierbestände. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts im vierten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Im Schlussquartal gab es neben einem Neuzugang in den Top 10 auch zahlreiche Verkäufe. Stichtag der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.net

4. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im Portfolio

Platz 11: Das Ranking

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 307,09 Milliarden US-Dollar ist die Deutsche Bank verpflichtet, ihre Beteiligungen an US-Wertpapieren vierteljährlich offenzulegen. Das nachfolgende Ranking listet die zehn größten US-Aktienpositionen des Frankfurter Geldhauses im vierten Quartal 2025 auf - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag ist der 31. Dezember 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com

Platz 10: Tesla

Im vierten Quartal 2025 hat die Deutsche Bank ihre Tesla-Beteiligung verkleinert. Insgesamt veräußerte das Unternehmen 777.972 Papiere des Elektroautoherstellers. Die übrigen 8.022.042 Aktien hatten zum Stichtag einen Wert von 3,61 Milliarden US-Dollar und machten damit noch 1,17 Prozent des Portfolios aus. Damit rutschten die Tesla-Anteile im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um einen Platz nach unten.

Quelle: sec.gov, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Platz 9: Eli Lilly

Neu aufgestiegen in die Top-10-Investments ist der Pharmakonzern Eli Lilly. Hier hat die Deutsche Bank die Position um 529.477 Aktien aufgestockt. Insgesamt enthielt das Portfolio damit 3.807.637 Papiere des Unternehmens, die zum Ende des vierten Quartals einen Wert von 4,09 Milliarden US-Dollar hatten. Mit einem Depot-Anteil von 1,33 Prozent gelingt dem Investment der Sprung vom 14. Platz in Q3 auf den neunten Platz in diesem Berichtszeitraum.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: Broadcom

Um einen Platz abgerutscht ist im vierten Quartal derweil das Broadcom-Investment. Hier trennte sich die Deutsche Bank von 1.590.005 Papieren des Halbleiter-Konzerns und hielt zum Stichtag damit noch 13.828.369 Aktien. Mit einem Wert von 4,79 Milliarden US-Dollar kommt Broadcom hier auf einen Depot-Anteil von 1,56 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 7: Meta

Auch bei Meta wurden im vierten Quartal Anteile abgestoßen. So veräußerte die Deutsche Bank 990.602 Papiere, womit im Depot noch 7.702.059 Anteilsscheine enthalten waren. Mit einem Wert von 5,08 Milliarden US-Dollar zum Stichtag sowie einen Portfolioanteil von 1,66 Prozent ging es auch für diese Beteiligung um einen Rankingplatz nach unten.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: Alphabet C

Bei den C-Aktien der Google-Mutter Alphabet setzte die Deutsche Bank ebenfalls den Rotstift an. Hier trennte man sich von 1.992.647 Aktien des Internetkonzerns. Die übrigen 16.817.671 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 5,28 Milliarden US-Dollar und kamen damit auf einen Depot-Anteil von 1,72 Prozent. Damit stieg die Beteiligung um zwei Plätze nach oben.

Quelle: sec-gov, Bild: anchinthamb / Shutterstock.com

Platz 5: Amazon

Weiterhin auf Platz 5 bleibt die DB-Beteiligung an Amazon. Die Deutsche Bank trimmte das Investment um 2.354.429 Papiere auf 30.618.765 Anteilsscheine runter. Die übrigen Aktien kommen zum Stichtag auf einen Wert von 7,07 Milliarden US-Dollar und einen Depot-Anteil von 2,3 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

Platz 4: Alphabet A

Erneut auf dem vierten Platz landete in Q4 die Alphabet-A-Aktie. Hier reduzierte die Deutsche Bank ihre Beteiligung um 5.387.932 Papiere auf 31.786.670 Anteilsscheine. Zum Stichtag hatte das Investment einen Wert von 9,95 Milliarden US-Dollar, womit der Depot-Anteil bei 3,24 Prozent lag.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 3: Apple

Der iKonzern konnte seine Platzierung im abgelaufenen Jahresviertel auch verteidigen. Dennoch wurde auch hier das Investment verringert. So trennte sich die Deutsche Bank von 678.589 Apple-Papieren, sodass zum Stichtag noch 46.428.100 Aktien im Depot enthalten waren. Mit einem Wert von 12,62 Milliarden US-Dollar liegt der Portfolio-Anteil bei 4,11 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 2: Microsoft

Microsoft konnte seine Zweitplatzierung ebenfalls erhalten. Und dass, obwohl auch hier mit -413.836 Papieren der Rotstift angesetzt wurde. Zum Quartalsende hielt die Deutsche Bank noch 31.734.061 Aktien des Tech-Giganten, die insgesamt auf einen Wert von 15,35 Milliarden US-Dollar kamen. Am gesamten Depot entspricht das einem Anteil von 5 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 1: NVIDIA

Bei NVIDIA legte die Deutsche Bank im vierten Quartal hingegen zu. Um 75.585 Papiere vergrößerte man das Investment auf insgesamt 90.446.907 Anteilsscheine. Mit einem Marktwert von 16,87 Milliarden US-Dollar kommt die Beteiligung auf einen Portfolio-Anteil von 5,49 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com, Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen