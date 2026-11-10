DEUTZ-Aktie: Rüstungsgeschäft verändert die Perspektiven – CFO peilt Finanzziele früher an

Round Table

10.11.26 20:15 Uhr

DEUTZ-CFO Oliver Neu erläutert im Anlegerdialog, wie die FFG-Übernahme, der KI-getriebene Bedarf an Notstromlösungen und neue Finanzziele die weitere Entwicklung des Konzerns prägen sollen.

• Die Aktie von DEUTZ wurde durch die Neuausrichtung positiv am Kapitalmarkt aufgenommen, erreichte ein Mehrjahreshoch, und die Dividendenpolitik bleibt trotz der Transformation stabil und wachstumsorientiert.

• Die Übernahme der FFG ist die größte in der Unternehmensgeschichte und soll die Finanzziele bereits 2027 oder 2028 erreichen, während die Profitabilität durch neue Segmente wie Energy und Defense sowie durch Zukäufe weiter gesteigert wird.

• Oliver Neu, CFO von DEUTZ, erläuterte die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vom klassischen Motorenhersteller zu einer globalen Industrieplattform für Antriebssysteme, Energieversorgung und Verteidigung, mit Fokus auf neue Geschäftsfelder durch die Übernahme der FFG.

Oliver Neu, CFO des Motorenherstellers DEUTZ stand Investoren beim zweiten Round Table von Finanzen.net und AIRTIME Rede und Antwort.

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Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die strategische Neuausrichtung von DEUTZ: Weg vom klassischen Motorenhersteller, hin zu einer globalen Industrieplattform für Antriebssysteme, dezentrale Energieversorgung und Verteidigung. CFO Oliver Neu erläuterte, wie die 162-jährige Traditionsmarke mit der Übernahme der FFG neue Geschäftsfelder erschließt, ihre Finanzziele deutlich früher erreichen will und welche Perspektiven sich daraus für das Unternehmen und seine Aktie ergeben. Auch die jüngste Kursentwicklung war Thema des direkten Austauschs mit den Anlegern.

Direkter Dialog mit Privatanlegern im Fokus

Auch in der zweiten Ausgabe der Round-Table-Reihe von Finanzen.net und AIRTIME nutzten zahlreiche Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an das Top-Management von DEUTZ zu richten. Die Fragen deckten ein breites Spektrum ab – von der Abhängigkeit von Rüstungsprojekten über die Margenstabilität der neuen Geschäftsbereiche bis hin zur künftigen Dividendenpolitik. CFO Oliver Neu betonte, wie wertvoll dieser ungefilterte Austausch mit Privatinvestoren für das Unternehmen ist.

Vom Verbrenner-Pionier zur breit diversifizierten Industrieplattform

Im Rahmen der Veranstaltung verdeutlichte der Manager, dass DEUTZ weit mehr als der älteste Motorenhersteller der Welt ist. "Wir sind in einer spannenden Transformation von einem Motorenhersteller zu einer Industrieplattform und einem globalen Lösungsanbieter für Antriebssysteme, dezentrale Energieversorgung und Verteidigung", so der Finanzvorstand.

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Neugestaltet in fünf Business Units (Engines, Service, Energy, Defense und New Tech) begegnet das Unternehmen gezielt der Zyklizität des klassischen Motorengeschäfts. Während der Bereich Engines konsequent auf Effizienz und Kostendisziplin getrimmt wird, entwickeln sich die Segmente Service, Energy und Defense zu den neuen Rendite- und Wachstumstreibern des Konzerns.

Transformatorischer Deal: Übernahme der FFG setzt neue Maßstäbe

Ein zentraler Meilenstein der Konzernstrategie ist die abgeschlossene Übernahme der Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft (FFG) – die größte Akquisition der DEUTZ-Geschichte mit einem Transaktionsvolumen von 1,6 Milliarden Euro. FFG bringt nicht nur einen Auftragsbestand von 1,9 Milliarden Euro und ein Kundennetzwerk in über 15 NATO-Staaten mit, sondern wird künftig zur zweitgrößten Business Unit im Konzern aufsteigen.

"FFG ist ein erstklassiger Anbieter für Landsysteme und extrem synergetisch für all unsere fünf Business Units", erklärte Neu. Durch den Deal werden die ehemaligen FFG-Eigentümer mit 29,9 Prozent zu neuen Ankeraktionären von DEUTZ, gebunden durch einen zweijährigen Lock-up. Eine einseitige Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten wie dem "Boxer" der Bundeswehr wies Neu dabei zurück.

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Finanzziele 2030 werden bereits 2027/2028 erreicht

Die schnelle Umsetzung der M&A-Strategie schlägt sich massiv in den Finanzprognosen nieder. Ursprünglich hatte DEUTZ geplant, bis zum Jahr 2030 den Konzernumsatz auf 4 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 10 Prozent zu steigern. Durch die Vollkonsolidierung von FFG erwartet der Vorstand nun, diese ambitionierten Ziele bereits in den Jahren 2027 oder 2028 zu erreichen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet DEUTZ mit einem Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge am oberen Ende der Bandbreite von 6,5 bis 8,0 Prozent. Zudem erwartet FFG nachhaltige EBITDA-Margen von über 20 Prozent, was die Gesamtprofitabilität des Konzerns weiter nach oben schrauben wird.

Data Center und Notstrom als unterschätzter Wachstumsmarkt

Neben der Verteidigung prägt das Segment Energy die neue Wachstumsdynamik. Durch gezielte Buy-and-Build-Zukäufe wie BlueStar Power Systems und FREAK Aggregatebau hat sich DEUTZ als globaler Komplettanbieter für Notstrom- und Backup-Generatoren etabliert. "Das ist ein nicht-zyklischer Markt, der massiv von Trends wie KI-getriebenen Data Centern und dem Schutz kritischer Infrastruktur profitiert", betonte Neu. Ziel sei es, den Umsatz in diesem Bereich in den kommenden fünf Jahren auf über 1 Milliarde Euro auszubauen.

Kapitalmarkt honoriert Neuausrichtung – Dividende bleibt kontinuierlich

Die Neuausrichtung spiegelt sich auch an der Börse wider. Nach Jahren der Seitwärtsbewegung durchbrach die DEUTZ-Aktie nachhaltig die 10-Euro-Marke, markierte ein Mehrjahreshoch bei über 13 Euro und stieg in den MDAX auf. Zudem haben renommierte Analysehäuser wie die Deutsche Bank und Bernstein die Abdeckung der Aktie aufgenommen.

Für Anleger besonders beruhigend: Der CFO bekräftigte die Dividendenpolitik des Hauses. DEUTZ stehe weiterhin für eine Dividendenkontinuität mit mindestens konstanten, idealerweise steigenden Ausschüttungen je Aktie. Durch die gestärkte Ertragsbasis sieht Neu keinerlei Anlass, von dieser Aktionärspolitik abzuweichen.

Wer den Round Table verpasst hat oder die detaillierten Antworten von Oliver Neu noch einmal nachverfolgen möchte, findet die vollständige Aufzeichnung auf der Plattform AIRTIME.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net