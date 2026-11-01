Event am 10. November: DEUTZ-Finanzchef im Dialog - Exklusive Einblicke in die Defense-Strategie

Round Table

01.11.26 09:02 Uhr

Vom ältesten Motorenbauer der Welt zum Industriekonzern mit Rüstungssparte: Am 10. November erklärt DEUTZ-Finanzchef Oliver Neu Privatanlegern live, wie dieser Umbau gelingen soll.

DEUTZ-Finanzchef Oliver Neu stellt sich am 10. November den Fragen von Privatanlegern

Im Fokus stehen der Umbau zur Industrieplattform und die Übernahme von FFG

Dazu gibt Neu Einblick in das Geschäft der Business Units nach neun Monaten

DEUTZ holt Privatanleger direkt an den Tisch des Vorstands: Am Dienstag (10. November) stellt sich Finanzvorstand Oliver Neu von 18:30 bis 19:00 Uhr im virtuellen Round Table von finanzen.net zero und AIRTIME den Fragen von Anlegern.

Darum geht es im Round Table

Neu erläutert den Umbau vom Motorenbauer zur breit aufgestellten Industrieplattform mit den Säulen Antrieb, dezentrale Energieerzeugung und Verteidigung sowie einem Servicegeschäft über alle Business Units hinweg. Zentral ist dabei die rund 1,6 Milliarden Euro schwere Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, mit der Defense neben Engines, Energy und Service zu einem wichtigen Geschäftsbereich wird. Zudem wirft Neu einen Blick auf das laufende Geschäft der Business Units nach neun Monaten. Im Anschluss können Teilnehmer ihre Fragen per Chat oder Audio direkt an den Finanzvorstand richten.

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Über DEUTZ

DEUTZ hat sich in den letzten Jahren vom Hersteller klassischer Antriebe zum Systemanbieter innovativer und nachhaltiger Mobilitäts- und Energielösungen entwickelt. 1864 gegründet gilt das bis heute in Köln ansässige Unternehmen als älteste Motorenfabrik der Welt. Kern der Geschäftstätigkeit ist weiterhin die Entwicklung, Produktion und Vertrieb leistungsstarker Antriebssysteme für Off-Highway-Anwendungen, ergänzt durch alternative Antriebslösungen sowie dezentrale Energie- und Stromerzeugungssysteme. Ein umfassendes Serviceangebot komplettiert das breit aufgestellte Produktportfolio. DEUTZ beschäftigt weltweit rund 6.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von gut 2,0 Milliarden Euro. Die Aktie ist im MDAX notiert.

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