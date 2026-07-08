Event heute - Schaeffler-Spartenchef im Dialog: Exklusive Einblicke in die E-Mobility-Strategie des MDAX-Konzerns

Round Table

13.07.26 14:51 Uhr

Das neue Round-Table-Format von finanzen.net und AIRTIME ermöglicht Privatanlegern den direkten und unkomplizierten Dialog mit dem Top-Management der Schaeffler AG.

• Bei einer exklusiven Veranstaltung haben Interessierte die Möglichkeit, Einblicke in die Unternehmensstrategie zu gewinnen und direkt Fragen an den CEO E-Mobility, Thomas Stierle, zu stellen.

• Das Unternehmen erweitert seine Kompetenzen durch die Übernahme der Vitesco Technologies Group und erschließt neue Wachstumsfelder wie humanoide Robotik, Verteidigung und New Space.

• Die Schaeffler AG ist ein weltweit führender Anbieter von Motion Technology und E-Mobility-Lösungen, mit Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und strategisches Wachstum in zukunftsweisenden Branchen.

Wer langfristig erfolgreich investieren möchte, sollte die Unternehmen hinter einer Aktie verstehen. Neben Geschäftszahlen und Analysteneinschätzungen spielen insbesondere Einblicke in die Unternehmensstrategie, das Marktumfeld und die Zukunftsperspektiven eine entscheidende Rolle. Nutzen Sie die Gelegenheit, börsennotierte Unternehmen aus erster Hand kennenzulernen und mit ihren Vertretern in den direkten Dialog zu treten.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten Sie exklusive Einblicke in die Schaeffler AG. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen direkt an Thomas Stierle, CEO E-Mobility, zu richten.

Hier direkt kostenfrei zum Schaeffler Round Table anmelden!

Über Schaeffler

Die Schaeffler AG ist eine weltweit führende Motion Technology Company und zählt zu den wichtigsten Zulieferern der Automobil- und Industriebranche. Mit einem breiten Technologieportfolio entwickelt und produziert Schaeffler innovative Lösungen für Antriebssysteme, Fahrwerke, erneuerbare Energien, Lagertechnik sowie industrielle Anwendungen. Durch die erfolgreiche Integration der Vitesco Technologies Group AG hat das Unternehmen seine Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Leistungselektronik, elektronische Steuergeräte und Sensorik deutlich erweitert und sich als einer der führenden Anbieter von E-Mobility-Lösungen positioniert.

Neben den klassischen Geschäften erschließt Schaeffler gezielt neue Wachstumsfelder. Dazu zählen unter anderem humanoide Robotik, Verteidigung und New Space sowie weitere zukunftsweisende Anwendungen, die mit Bewegung zu tun haben. Mit dieser strategischen Ausrichtung schafft das Unternehmen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in einer zunehmend elektrifizierten und automatisierten Welt.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das Unternehmen zeichnet sich zudem seit jeher durch Innovationsstärke und technologische Expertise aus. Auf dieser Basis will Schaeffler Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang bringen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 250 Standorten in über 55 Ländern. Die Aktie der Schaeffler AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Bestandteil des MDAX.

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