DAX 24.976 +0,3%ESt50 6.247 +0,7%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,22 +1,2%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 55.055 +1,0%Euro 1,1436 +0,1%Öl 76,9 -3,2%Gold 4.114 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Round Table

Schaeffler-Spartenchef im Dialog: Exklusive Einblicke in die E-Mobility-Strategie des MDAX-Konzerns

Schaeffler-Spartenchef im Dialog: Exklusive Einblicke in die E-Mobility-Strategie des MDAX-Konzerns

Das neue Round-Table-Format von finanzen.net und AIRTIME ermöglicht Privatanlegern den direkten und unkomplizierten Dialog mit dem Top-Management der Schaeffler AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
8.10 EUR -0.12 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
31,668.09 EUR 151.74 EUR 0.48 %
News | Analysen

Wer langfristig erfolgreich investieren möchte, sollte die Unternehmen hinter einer Aktie verstehen. Neben Geschäftszahlen und Analysteneinschätzungen spielen insbesondere Einblicke in die Unternehmensstrategie, das Marktumfeld und die Zukunftsperspektiven eine entscheidende Rolle. Nutzen Sie die Gelegenheit, börsennotierte Unternehmen aus erster Hand kennenzulernen und mit ihren Vertretern in den direkten Dialog zu treten.

Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten Sie exklusive Einblicke in die Schaeffler AG. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen direkt an Thomas Stierle, CEO E-Mobility, zu richten.

Hier direkt kostenfrei zum Schaeffler Round Table anmelden!

Über Schaeffler

Die Schaeffler AG ist eine weltweit führende Motion Technology Company und zählt zu den wichtigsten Zulieferern der Automobil- und Industriebranche. Mit einem breiten Technologieportfolio entwickelt und produziert Schaeffler innovative Lösungen für Antriebssysteme, Fahrwerke, erneuerbare Energien, Lagertechnik sowie industrielle Anwendungen. Durch die erfolgreiche Integration der Vitesco Technologies Group AG hat das Unternehmen seine Kompetenzen insbesondere in den Bereichen Leistungselektronik, elektronische Steuergeräte und Sensorik deutlich erweitert und sich als einer der führenden Anbieter von E-Mobility-Lösungen positioniert.

Neben den klassischen Geschäften erschließt Schaeffler gezielt neue Wachstumsfelder. Dazu zählen unter anderem humanoide Robotik, Verteidigung und New Space sowie weitere zukunftsweisende Anwendungen, die mit Bewegung zu tun haben. Mit dieser strategischen Ausrichtung schafft das Unternehmen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in einer zunehmend elektrifizierten und automatisierten Welt.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das Unternehmen zeichnet sich zudem seit jeher durch Innovationsstärke und technologische Expertise aus. Auf dieser Basis will Schaeffler Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang bringen. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 250 Standorten in über 55 Ländern. Die Aktie der Schaeffler AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Bestandteil des MDAX.

Melden Sie sich noch heute an - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Bildquellen: finanzen.net, finanzen.net

Aktuelle Schaeffler Aktie News

Werbung

Schaeffler Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.06.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
06.05.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Schaeffler Sell UBS AG