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ROUNDUP: 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR 0.20 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
24.40 EUR 0.32 EUR 1.33 %
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MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister United Internet überträgt Darlehensforderungen an seine Tochter 1&1 und erhält dafür von ihr neue Aktien. Durch die Kapitalerhöhung stärke die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und verschaffe sich zugleich mehr finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, teilten beide Unternehmen am Montagabend mit. An der Börse kam dies gut an. Im frühen Dienstagshandel legten die Aktien von beiden Unternehmen zu.

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Insgesamt will die United Internet-Tocher gut 35 Millionen Papiere ausgegeben, dies entspreche 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals der 1&1 AG, hieß es weiter. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bei dem Schritt ausgeschlossen, allein zeichnungsberechtigt ist United Internet. Der rechnerische Ausgabepreis liegt den Angaben zufolge bei 24,05 Euro. Das im SDAX notierte Papier von 1&1 legte am Dienstag zuletzt um gut ein Prozent auf 24,50 Euro zu. Die Aktie von United Internet zog gleichzeitig um rund 2,2 Prozent auf 24,77 Euro an.

Der Mobilfunkanbieter übernimmt mit der Transaktion Darlehensforderungen von United Internet in Höhe von gut 850 Millionen Euro, die sich gegen die 1&1-Tochter Versatel richten. Die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG steigt mit der Kapitalerhöhung von zuletzt rund 87,19 Prozent auf rund 89,32 Prozent./he/mne/tav/stk

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United Internet Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
28.09.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.08.26 United Internet Kaufen DZ BANK
07.08.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 United Internet Buy UBS AG
24.06.26 United Internet Overweight Barclays Capital

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