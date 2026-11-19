ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der Zielgeraden der Klimakonferenz in Antalya zeichnen sich harte nächtliche Verhandlungen ab - zwischen mächtigen Blockierer-Staaten und heftig von der Klimakrise gebeutelten Ländern. In einem neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung der Konferenzleitung wird der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle nicht mehr erwähnt, anders als im vorherigen Entwurf.

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Der neunseitige Text solle nun bis in die Nacht intensiv diskutiert werden, kündigte der australische Chef der Verhandlungen, Chris Bowen, an. Man gehe nicht davon aus, dass er auf die automatische Zustimmung aller knapp 200 Staaten treffe. Der türkische Umweltminister und Gipfelpräsident Murat Kurum unterstrich: "Dies ist nicht der finale Text."

Anteil von Strom soll steigen

In dem Papier werden "alle Akteure" zur Zusammenarbeit bei der Elektrifizierung rund um den Globus aufgerufen - jedoch unter Maßgabe ihrer jeweiligen nationalen Umstände und Prioritäten. Bis 2035 soll demnach der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von jetzt 23 auf 35 Prozent steigen.

Die Idee: Weltweit sollen mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen mit Strom laufen, statt Sprit oder Gas zu verbrennen. Dies würde dem Klimaschutz helfen, besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Diese direkte Verbindung zu sauberen Energiequellen kommt im Text nicht vor - anders als von Deutschland und der EU gefordert.

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Oxfam-Experte Jan Kowalzig hält das für gefährlich. Die Gaslobby werde sich eingeladen fühlen, zur Elektrifizierung beizutragen, "zumal der Text auch den Ausbau der unterirdischen CO2-Speicherung vorsieht - und damit vom notwendigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien nur ablenkt."

Hauptverursacher der Klimakrise nicht erwähnt

Das Kernproblem der Klimakrise wird nicht klar benannt: das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle, das den allergrößten Teil der Treibhausgase freisetzt. Die vor drei Jahren in Dubai beschlossene schrittweise Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen wird nur indirekt in einem Verweis erwähnt, aber nicht mehr ausdrücklich. Darauf hatten Beobachtern zufolge Ölförderstaaten am Golf und auch Russland gedrängt. Sie haben eine Blockademacht, weil bei UN-Klimakonferenzen Beschlüsse im Konsens fallen müssen.

Nikki Reisch vom Internationalen Zentrum für Umweltrecht sprach von einem "riesigen Rückschritt". UN-Klimachef Simon Stiell betonte dagegen, der Ausstieg aus fossilen Energien sei 2023 beschlossen worden - und dies gelte weiterhin.

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Kein frisches Geld, keine Zeitpläne

Besonders die afrikanischen Staaten drängten in Antalya darauf, dass die Geberländer wie Deutschland festhalten, wer wann wie viel Geld für ihre Anpassung an die verschärfte Klimakrise bereitstellt - und wie dies nachgehalten wird. Hintergrund: Im vergangenen Jahr in Brasilien wurde zwar beschlossen, dass reiche Staaten ihre Anpassungshilfen bis 2035 verdreifachen sollen, aber ohne ein Basisjahr, ohne Zwischenschritte und auch ohne konkreten Endbetrag. Auch im neuen Textentwurf findet sich dazu nun nichts Näheres; bis zur Klimakonferenz 2027 in Äthiopien soll ein Bericht dazu entstehen.

Verfehltes 1,5-Grad-Ziel erwähnt

Der Text erkennt an, dass die Welt ihr angestrebtes Ziel reißen wird, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Man wolle diese Überschreitung jedoch so gering und kurz wie möglich halten. Es fehlt jedoch ein Zieldatum, bis wann die Erderwärmung wieder unter 1,5 Grad gedrückt werden soll. Dabei wäre ein drastischer Kurswechsel gefragt: Derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm zufolge mit der aktuellen Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung zu.

Fokus auf die Wissenschaft

Im Textentwurf wird betont, dass der Weltklimarat (IPCC) seine nächsten Berichte rechtzeitig vor der nächsten weltweiten Bestandsaufnahme zum Kampf gegen die Klimakrise vorlegen soll. Diese findet alle fünf Jahre statt, um offiziell festzuhalten, wie stark nachgelegt werden muss - das nächste Mal auf der Klimakonferenz 2028. Auch die nächsten IPCC-Berichte sind eigentlich für 2028 geplant, sodass die Bestandsaufnahme auf dem aktuellsten Stand der Klimaforschung erfolgen kann. Einige Staaten - darunter Saudi-Arabien

- versuchen jedoch, dies zu verhindern und die Veröffentlichung zu

verzögern.

Umweltverbände reagierten ernüchtert auf den neuen Textentwurf. "Wenn man sieht, was für eine Herausforderung wir haben, wie gigantisch die ist, und man macht dann kleine Trippelschritte und sagt, da kommen wir jetzt voran, das passt nicht zueinander", sagte der geschäftsführende Vorstand von Germanwatch, Christoph Bals. Nachbesserungen seien dringend notwendig.

Die Leiter der Konferenz, die Türkei und Australien, verteidigten den Entwurf. "Wir sind zuallererst dem Pariser Abkommen und dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet", beteuerte Kurum. Bowen erklärte, man lege konkrete Pläne vor, um den "unumkehrbaren globalen Übergang" zu niedrigen Treibhausgas-Emissionen vor und um das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. "Wir finden das ehrgeizigste Ergebnis, das die Einstimmigkeit zulässt."

Weiterer Streit zeichnet sich ab. So schrieb etwa Panama in einem offenen Brief, man werde kein Ergebnis mittragen, das nicht den eigenen Mindestkriterien entspreche: Dazu gehören unter anderem ein "Push für die Elektrifizierung basierend auf erneuerbaren Energien" sowie eine Obergrenze für die Ölförderung./yyzz/DP/jha