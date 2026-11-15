ROUNDUP 2: 1.200 Menschen bei Gen-Z-Demo in Berlin - 28 Strafanzeigen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutlich mehr Menschen als angenommen haben am Samstag in Berlin an einer Demonstration der Initiative "Gen Z regelt" teilgenommen. Laut Polizei zogen rund 1.200 Demonstrantinnen und Demonstranten durch Berlin. Angemeldet waren lediglich 100. Die Demonstration richtete sich unter anderem gegen kaputte Schulen, Wehrpflicht sowie Uni- und Sozialkürzungen.

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Während der Demo kam es laut Polizei zum Teil zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Teilnehmern. Bevor der Aufzug sich in Bewegung setzte, hätten Teilnehmer versucht, die Polizeikette an der Spitze zu durchbrechen, teile die Polizei auf ihrem WhatsApp-Kanal mit. Die Einsatzkräfte hätten das durch Schieben, Drücken und Faustschläge unterbunden.

Es wurden 20 Menschen vorläufig festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte. Es ging unter anderem um das Abbrennen von Pyrotechnik. Bei den Festnahmen sei es wiederholt zu Widerstandshandlungen gegen die Polizei und tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte gekommen. Polizisten hätten darauf mit Schieben, Drücken, Faustschlägen und Tritten reagiert.

Am Samstag war zunächst von 22 Festnahmen die Rede. Die Daten würden weiterhin ausgewertet, die Angaben könnten sich daher im Laufe des Tages noch einmal ändern, so die Sprecherin.

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28 Strafanzeigen gestellt

Es seien 28 Strafanzeigen aufgrund von Landfriedensbrüchen, tätlichem Angriff, Widerständen und Verstößen gegen Sprengstoffvorschriften gestellt worden. Die Polizei war mit 700 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben der Polizeisprecherin wurden drei Polizisten während er Demonstration verletzt. Zu verletzten Teilnehmern machte sie keine Angaben.

Auf der Demo wurden unter anderem Sprüche gegen Israel und gegen Bundeskanzler Friedrich Merz gerufen. Die Polizei sprach außerdem davon, dass mehrmals polizeifeindliche Sprechchöre skandiert worden seien.

Größere Demo am 20. November geplant

Auch in einigen anderen deutschen Städten wurde am Samstag erneut demonstriert. "Phase 2 beginnt", hieß es dazu in dem Aufruf.

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Deutlich größer sollen dann am 20. November Demonstrationen in Berlin und zahlreichen anderen Städten in Deutschland und Europa werden. Angekündigt ist ein europaweiter Jugendstreik. In der Bundeshauptstadt wurden von den Veranstaltern 15.000 Demonstranten angemeldet. Proteste werden vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien erwartet./bum/DP/zb