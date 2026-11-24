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BERLIN (dpa-AFX) - Nach langen Debatten um die Abgeordnete Vanessa Emde zieht die Berliner Linke nun Konsequenzen und nimmt eine wichtige Hürde für die Regierungsbildung in der Hauptstadt: Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin wurde aus der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus ausgeschlossen. Bei einer Sitzung der Fraktion im Landesparlament stimmten 33 von 44 Mitgliedern dafür.

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Die notwendige Zweidrittelmehrheit von 30 Stimmen wurde damit erreicht - allerdings nur knapp. "Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht", sagte Linke-Fraktionschef Tobias Schulze anschließend. Es sei eine "unüberbrückbare Situation" entstanden, sagte er mit Blick auf das Verhalten Emdes, die eine Erklärung der Linke-Fraktion zum Thema Antisemitismus zunächst unterschrieben, sich kurz darauf aber wieder davon distanziert hatte.

Die Entscheidung der Fraktion dürfte einigen Druck aus den Anfang November gestarteten Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD nehmen. Das Thema hatte die bisherigen Gespräche immer wieder überschattet.

Emde sagte zu ihrem Ausschluss, die Entscheidung sei eine Zäsur für die Linke und habe gezeigt, dass ihre ehemalige Fraktion offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen sei. Emde gehört dem Parlament als fraktionslose Abgeordnete weiter an und erklärte, sie wolle ihr Mandat behalten.

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Fall überschattet Regierungsbildung

Ihr Rausschmiss markiert den vorläufigen Höhepunkt eines seit Wochen schwelenden innerparteilichen Konflikts bei der Berliner Linken. Die Partei hatte die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gewonnen, will mit Grünen und SPD den nächsten Senat und mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen.

Emdes Thesen und ihr Auftreten, aber auch die langen Diskussionen von Partei- und Fraktionsführung über den richtigen Umgang empfanden viele Fraktionsmitglieder als Belastung. Die Abgeordnete steht aus Sicht vieler exemplarisch für ein Problem, das die Linke mit radikalen Israel-Kritikern bis hin zu Antisemiten in den eigenen Reihen hat.

SPD-Landeschef Steffen Krach hatte Konsequenzen bei der Linken im Fall Emde zur Bedingung für eine Koalition gemacht. Er und die Co-Landesvorsitzende Bettina König äußerten sich nun positiv zum Ausschluss Emdes. Es sei gut, dass die Linke für Klarheit gesorgt habe, teilten sie mit. Jetzt werde man sich wieder auf die Koalitionsverhandlungen konzentrieren.

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Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers warf der Linken ein strukturelles Antisemitismusproblem vor. "Emde ist lediglich ein Bauernopfer auf dem Weg zur Macht", kritisierte er. "Ihr Ausschluss aus der Fraktion ändert nichts daran, dass ihre Positionen bis in die Führung der Partei hinein geteilt werden." Die Berliner Linke habe kein Problem mit "Ego-Shows", sondern ein strukturelles Antisemitismusproblem.

Direktmandat in Neukölln

Emde war bei der Berlin-Wahl neu ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Sie holte mit einem besonders starken Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in Neukölln. Die Politikerin hatte im Wahlkampf stark auf Solidarität mit den Palästinensern gesetzt und steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Den Ausschlussantrag hatte die Fraktionsspitze eine Woche zuvor gestellt. Zur Begründung hieß es, Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. Emdes Verhalten stieß viele Linke vor den Kopf. Am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober demonstrierte sie gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung - statt als Delegierte am Parteitag teilzunehmen.

Die Parteispitze der Berliner Linken wie auch der Fraktionsvorstand zögerten zunächst, gegen Emde vorzugehen, obwohl früh die Rede davon war, dass es keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mit ihr gebe. Ihr Auftritt am Rande des Parteitages brachte das Fass dann zum Überlaufen. "Wir vertrauen ihr nicht mehr", sagten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer am 6. November.

Die Forderung, auf ihren Sitz im Parlament zu verzichten, wies Emde mit dem Argument entschieden zurück, demokratisch erlangte Mandate seien kein Verhandlungsgegenstand. Zuletzt hatte sie zwar ihre Bereitschaft betont, in der Linke-Fraktion "konstruktiv" mitzuarbeiten und eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten, drang damit in der Linke-Fraktion aber nicht mehr durch.

Ziel: Rot-grün-roter Koalitionsvertrag bis Anfang Januar

Bei den laufenden Koalitionsverhandlungen können Linke, Grüne und SPD jetzt etwas entspannter durchstarten. Erklärtes Ziel ist, den Koalitionsvertrag bis Anfang Januar fertig zu haben. Anschließend planen alle drei Parteien Mitgliederbefragungen dazu.

Stimmt die Basis zu - und im Falle der Grünen auch ein Parteitag -, könnte die neue rot-grün-rote Regierung in der zweiten Januarhälfte stehen. Linke-Spitzenkandidatin Eralp wäre dann die zweite Linke an der Spitze einer Landesregierung nach Bodo Ramelow in Thüringen (2014-2024) und die erste in Berlin.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Es folgten CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren./ah/DP/mis