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ROUNDUP 2: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie

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(Kurs aktualisiert)

SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS (Amazon Web Services) beschleunigte im dritten Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr. Mit den Aussichten für den Onlinehandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft als auch mit den hohen Milliardenausgaben für den Aufbau von KI-Rechenzentren waren die Anleger hingegen weniger zufrieden, die Aktie fiel.

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Zuletzt lag das Minus im frühen US-Handel nach deutlicheren Verlusten zuvor noch bei ein Prozent. Auf Sicht von 5 Jahren hat der Kurs nahezu um die Hälfte zugelegt.

Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan sah die AWS-Zahlen über seinen und den Markterwartungen - einige Investoren dürften sich aber noch mehr erhofft haben, schrieb er. Amazon müsse mit großen Sorgen um Kapitalbedarf und das Ertragsprofil umgehen. Auf Basis des nachbörslich gesunkenen Aktienkurses sieht er die Aktie aber als eine der ansprechendsten Risiko-Rendite-Chancen in seinem Beobachtungshorizont.

Sheridan als auch Jefferies-Experte Brent Thill verwiesen darauf, dass die Cloudsparte AWS sowohl 2027 als auch 2028 um jeweils mehr als 40 Prozent wachsen solle. Das Wachstum will Amazon mit entsprechenden Investitionen in Rechenleistung unterfüttern. Amazon habe im Quartal mit 77,3 Milliarden Dollar rund 20 Milliarden Dollar mehr für Investitionen ausgegeben als vom Markt erwartet, fügte Thill von Jefferies an. Der Abfluss freier Finanzmittel habe sich damit auf Sicht der vergangenen zwölf Monate auf über 42 Milliarden Dollar noch vergrößert.

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Mit dem Cloudgeschäft von AWS will der weltgrößte Online-Händler am KI-Boom teilhaben. Amazon ist mit AWS weltweit der Platzhirsch beim Angebot von Rechenleistung aus dem Netz, noch vor Microsoft Azure und der Google (Alphabet C (ex Google)) Cloud Platform von Alphabet (Alphabet A (ex Google)). Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das herkömmliche Online-Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus.

Im dritten Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon begründete dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten./men/so/nas/jha/he

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