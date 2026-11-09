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ROUNDUP 2: Anlagenbauer Gea wächst weniger als erwartet - Aufträge aber stark

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Aktien
GEA
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(neu: Kurs aktualisiert, Aussagen aus dem Call)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA hat im dritten Quartal weniger zugelegt als von Experten gedacht. Allerdings fiel der Auftragseingang dank einiger Großbestellungen stark aus. Insbesondere von Kunden aus der Milchverarbeitung, aus der Getränkeindustrie sowie aus der Pharmabranche kamen Impulse, wie Gea am Montag in Düsseldorf mitteilte. "Unsere Kunden investieren und vertrauen auf Technologien von Gea", sagte Konzernchef Stefan Klebert laut Mitteilung. Die Anleger sahen über die verfehlten Wachstumserwartungen angesichts der guten Auftragslage aber nicht ganz hinweg, die im DAX notierte Aktie bewegte sich nur wenig.

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Der zunächst träge Aktienkurs nahm am Nachmittag Fahrt auf und erklomm ein Rekordhoch. Am Ende stand ein Plus von rund drei Prozent auf 71,45 Euro auf der Kurstafel. Damit hat das Papier im laufenden Jahr ein Viertel an Wert gewonnen.

Klares Highlight des Zwischenberichts sei der Auftragseingang, schrieb Analyst Akash Gupta von der US-Großbank JPMorgan. Zwar seien Umsatz und operatives Ergebnis etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Die Nachfrage sei aber gut, und an den Erwartungen des Marktes dürfte sich letztlich kaum etwas ändern. Pierre-Yves Gauthier von der Baader Bank sprach von einem sehr starken Ordereingang. Allerdings hätten vor allem die großen Aufträge für die Überraschung gesorgt.

Der Auftragseingang zog um ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Euro an. Gea verwies auf ein starkes Basisgeschäft sowie auf Großaufträge aus der Ernährungsindustrie (Nutrition Plant Engineering - NPE) und aus der Pharmabranche (Pharma & Food Applications - PFA). Als Großaufträge zählt Gea Bestellungen mit einem Volumen von mehr als 15 Millionen Euro. Auch das vom Vorstand zum Wachstumsgebiet erkorene Geschäft mit der kontinuierlichen Tablettierung für die Pharmaindustrie (Continuous Tabletting) lief den Angaben zufolge im vergangenen Quartal rund.

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Im vierten Quartal rechnet Klebert mit einem weiterhin guten Bestelleingang, auch die Pipeline bei großen Abschlüssen sehe interessant aus, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Allerdings dürfte das vierte Quartal hinter den sehr guten Werten des Vorjahresquartals zurückbleiben.

Der Umsatz wuchs im dritten Jahresviertel nicht mehr so rasant wie noch im zweiten Quartal. Da hatten die Erlöse bereinigt um Wechselkursschwankungen und Übernahmeeffekte aus eigener Kraft um 11 Prozent angezogen und Gea konnte den Jahresausblick in der Folge anheben.

Dieses Mal stieg der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September nominal um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Organisch lag das Plus bei 6,2 Prozent. Analysten hatten zuvor mit gut 8 Prozent Anstieg kalkuliert. Das um Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro. Mit der entsprechend auf 17,9 Prozent gestiegenen operativen Marge lag Gea auf dem erwarteten Niveau. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 6,4 Prozent auf 128,5 Millionen Euro.

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Das Management bestätigte die Jahresprognose. Klebert hat für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent im Auge, die bereinigte operative Marge soll sich zwischen 17,0 und 17,4 Prozent einpendeln. Beim Wachstum lagen die Analystenschätzungen vor den Zahlen zum dritten Quartal am oberen Ende der Prognosebandbreite. Klebert selbst erwartet ein Abschneiden im oberen Bereich der Spanne, wie er in der Telefonkonferenz sagte./men/mne/mis

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Datum Rating Analyst
17:56 GEA Halten DZ BANK
12:11 GEA Buy UBS AG
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