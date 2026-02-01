DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2600 +1,1%Nas22.883 +1,1%Bitcoin54.633 -0,2%Euro1,1787 ±-0,0%Öl71,26 -0,3%Gold5.156 -1,4%
ROUNDUP 2: Asbest im Spielzeug? Rückruf bei Woolworth TK Maxx und Hema

24.02.26 17:26 Uhr

(neu: mehr Details und Hintergrund)

UNNA/DÜSSELDORF/ESSEN (dpa-AFX) - Der Discounter Woolworth und die Kaufhauskette TK Maxx haben bundesweit Spielfiguren der Marke Stretcherz aus dem Handel genommen, weil der in den Spielzeugen verwendete Sand Spuren von Asbest enthalten könnte. Es handele sich um vorsorgliche Maßnahmen, betonten beide Unternehmen. Das Gesamtrisiko werde als gering eingeschätzt, hieß es in einer TK Maxx-Mitteilung.

Auch die Warenhauskette Hema ruft aktuell Spielzeug wegen Asbestgefahr zurück: Betroffen sind mehrere Produkte mit Spiel- und Bastelsand, der in den Filialen verkauft worden war. In mindestens einem Röhrchen sei der gefährliche Stoff nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de mit.

Wer die Produkte mit Spielsand in eine Filiale zurückbringe, erhalte auch ohne Kassenbon den vollen Kaufpreis zurück. Nach derzeitigem Stand sei der Sand in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen vertrieben worden.

Welche Spielzeugfiguren sind genau betroffen?

Bei Woolworth seien neben der bereits zurückgezogenen Spielfigurenserie "Stretcherz Slammerz" auch die Produkte "Stretcherz Street Smash Car" und "Stretcherz Stretch Squad Dinos" betroffen, sagte ein Sprecher des Unternehmens im nordrhein-westfälischen Unna.

Die Figuren seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Er habe keine Informationen über irgendwelche gesundheitlichen Probleme von Käufern der Produkte, sagte der Woolworth-Sprecher. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt.

Bei TK Maxx geht es um Spielzeug "Stretcherz Stretch Squad", das im Januar und Februar in den Läden der Kette verkauft wurde. Die Warnung wurde auch über das Portal "Lebensmittelwarnung.de" verbreitet./rs/DP/jha