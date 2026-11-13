DAX 26.747 -0,1%ESt50 6.388 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,20 -2,7%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.491 -3,1%Euro 1,1053 -0,0%Öl 96,1 +0,3%Gold 3.884 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP 2/Bahn und Flughäfen: Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
39.85 EUR 0.14 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
33.23 EUR 0.10 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Fraport AG
68.35 EUR -0.40 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
8.80 EUR 0.15 EUR 1.76 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
468.10 EUR -3.95 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen

(Neu: Ausführlichere DB-Äußerungen (1. Absatz))

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn haben wegen der umfassenden Microsoft-Störung bislang kaum Probleme im Zugverkehr. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, "weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail versendet werden konnten". Der eigentliche Grund für die Anpassungen habe jedoch nicht in der IT gelegen, sondern in der Infrastruktur- oder Fahrzeugtechnik.

Werbung

Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.

Bei der Lufthansa gibt es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als Mails. Auch eine Sprecherin des Hauptstadt-Flughafens BER teilte mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.

Auch der Betrieb am Frankfurter Flughafen lief ungestört. Die Systeme seien nicht betroffen, sagt ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport. Intern weiche man auf das funktionierende Microsoft Teams aus.

Werbung

Im Frankfurter Finanzdistrikt war vor allem die interne Kommunikation gestört. Man habe aber schnell Wege gefunden, um arbeitsfähig zu bleiben, erklärte ein Sprecher der Commerzbank. Sämtliche Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen ohne Störungen. Die Deutsche Bank lehnte zunächst einen Kommentar ab. Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt. "Der Handel ist nicht betroffen und läuft stabil."/wim/DP/mis

Aktuelle Microsoft Aktie News

Werbung

Microsoft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Microsoft Outperform Bernstein Research
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.