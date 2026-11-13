ROUNDUP 2/Bahn und Flughäfen: Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen

13.11.26 13:49 Uhr

(Neu: Ausführlichere DB-Äußerungen (1. Absatz))

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn haben wegen der umfassenden Microsoft-Störung bislang kaum Probleme im Zugverkehr. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, "weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail versendet werden konnten". Der eigentliche Grund für die Anpassungen habe jedoch nicht in der IT gelegen, sondern in der Infrastruktur- oder Fahrzeugtechnik.

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Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.

Bei der Lufthansa gibt es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als Mails. Auch eine Sprecherin des Hauptstadt-Flughafens BER teilte mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.

Auch der Betrieb am Frankfurter Flughafen lief ungestört. Die Systeme seien nicht betroffen, sagt ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport. Intern weiche man auf das funktionierende Microsoft Teams aus.

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Im Frankfurter Finanzdistrikt war vor allem die interne Kommunikation gestört. Man habe aber schnell Wege gefunden, um arbeitsfähig zu bleiben, erklärte ein Sprecher der Commerzbank. Sämtliche Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen ohne Störungen. Die Deutsche Bank lehnte zunächst einen Kommentar ab. Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt. "Der Handel ist nicht betroffen und läuft stabil."/wim/DP/mis