ROUNDUP 2/Besatzungsbehörden: Krimbrücke nach Angriff kurz gesperrt

(Aktualisierung: Freigabe für den Autoverkehr)

SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach Angaben der Besatzungsbehörden zu einer kurzzeitigen Sperrung der Brücke auf die von Russland besetzte Schwarzmeer-Halbinsel Krim geführt. Der Verkehr auf der Brücke wurde am Montagabend nach mehr als 16 Stunden eingeschränkt wieder freigegeben, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow bei Telegram mit. Dabei war die Rede von der Nutzung einer von jeweils zwei Fahrbahnen in beide Richtungen.

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Zuvor hatte das Verkehrsministerium in Moskau mitgeteilt, dass der Autoverkehr auf der Brücke nach einem ukrainischen Angriff vorübergehend eingestellt sei und Reparaturarbeiten im Gang seien. Der Bahnverkehr laufe normal weiter, Verletzte gebe es nach ersten Informationen nicht. Details etwa zu Schäden nannte das Ministerium zunächst nicht.

Weniamin Kondratjew, Gouverneur der Region Krasnodar, von der aus die Brücke auf die Krim führt, teilte bei Telegram mit, dass zwei Stationen an der Zufahrt zur Brücke eingerichtet würden, wo man sich aufwärmen und Tee trinken könne. Es würden zudem Toiletten aufgestellt.

Der Verkehr auf der Krimbrücke wird wegen der Gefahr von Angriffen immer wieder eingeschränkt. Russland hatte sie 2018 fertiggestellt, vier Jahre nach der Annexion der Halbinsel. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/he