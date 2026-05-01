ROUNDUP 2/Britischer Superwahltag: Zugewinne für Rechtspopulisten

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LONDON (dpa-AFX) - Erste Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien deuten auf große Zugewinne für die Rechtspopulisten von Reform UK hin. Die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer muss hingegen schwere Verluste hinnehmen.

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Britische Medien spekulierten erneut über eine mögliche Ablösung des Regierungschefs durch seine Partei. Starmer sagte in einer ersten Reaktion, er übernehme die Verantwortung für die "harten Ergebnisse". Er fügte jedoch hinzu: "Tage wie diese ändern nichts an meiner Entschlossenheit, den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe."

Nach Auszählung von 43 Bezirken in England verzeichnete die Reform-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage mehr als 350 gewonnene Mandate in kommunalen Gremien. Die Sozialdemokraten von Labour verloren mehr als 250 Sitze. Auch die oppositionellen Konservativen büßten etwa 160 Mandate ein. In Newcastle under Lyme in den Midlands errang Reform UK die absolute Mehrheit in einem Bezirksrat.

In Schottland und Wales droht Labour Absturz auf Platz drei

Reform-Chef Farage sprach von einem "historischen Wandel in der britischen Politik". Angesichts starker Zugewinne seiner Partei in früheren Labour-Hochburgen sei die traditionelle Unterscheidung zwischen rechts und links obsolet, sagte Farage laut der Nachrichtenagentur PA.

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Bei den Wahlen zu den Regionalparlamenten in Schottland und Wales sollte die Auszählung erst an diesem Freitag beginnen. Auch dort wird mit einem desaströsen Ergebnis für Labour gerechnet. Umfragen zufolge waren dort die Unabhängigkeitsparteien SNP (Schottland) und Plaid Cymru (Wales) auf dem Kurs, stärkste Partei zu werden. Labour droht, auf den dritten Platz hinter Reform UK abzurutschen./cmy/DP/jha