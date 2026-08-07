DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,22 -2,7%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.203 +0,2%Euro 1,1559 ±0,0%Öl 83,6 +1,3%Gold 4.342
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP 2: Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 erneut an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
64.86 EUR 0.16 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
26,319.45 EUR 179.32 EUR 0.69 %
News | Analysen

(Kurs aktualisiert)

ESSEN (dpa-AFX) - Eine weiterhin gute Nachfrage stimmt den Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) noch optimistischer für das laufende Jahr. Nur wenige Wochen nach einer Erhöhung der Gewinnprognose traut sich die Unternehmensführung um Chef Jens Birgersson in der Tendenz noch mehr zu. Bei Anlegern an der Börse kam das gut an.

Werbung

Konkret erwartet Brenntag laut Mitteilung vom Freitag "auf Grundlage des anhaltend positiven Starts in das dritte Quartal" für 2026 nun einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Erst im Juni hatte der DAX-Konzern die Prognose auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro angehoben. Analysten haben aktuell im Schnitt 1,38 Milliarden Euro auf dem Zettel.

Der Brenntag-Aktienkurs lag am Nachmittag nach einem festen Start leicht im Minus. Am Vormittag war er bis auf 66,68 Euro nach oben und damit auf den höchsten Stand seit März 2025 geschnellt. Für 2026 steht für Brenntag ein Kursplus von fast einem Drittel zu Buche, während der Dax gut 7 Prozent vorne liegt.

Wie ebenfalls seit Juni auf Basis vorläufiger Resultate bekannt ist, dürfte das operative Ergebnis im zweiten Quartal "um die 450 Millionen Euro" liegen. Dies wäre ein Plus von fast 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die endgültigen Zahlen und Details zur Geschäftsentwicklung soll es am 12. August geben. Noch zu Jahresbeginn hatte Brenntag unter den Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten gelitten, Umsatz und operatives Ergebnis waren im ersten Quartal spürbar zurückgegangen. Doch in der Folge spielte der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus, durch die sonst rund ein Fünftel des Weltölhandels läuft, einigen europäischen Chemiekonzernen sogar in die Hände.

Werbung

Sie konnten weiterhin verlässlich liefern und teilweise sogar die Preise deutlich anheben, während vor allem asiatische Anbieter wegen ihrer starken Abhängigkeit von den Lieferungen aus Nahost unter den gestörten Logistikketten und Versorgungsengpässen litten. Fraglich bleibt aber, wie lange der Rückenwind durch diese Sonderkonjunktur anhält./mis/men/nas/he

Aktuelle Brenntag Aktie News

Werbung

Brenntag Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Brenntag SE Halten DZ BANK
23.06.26 Brenntag SE Hold Warburg Research
23.06.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
23.06.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.