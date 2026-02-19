DAX24.038 -0,7%Est505.836 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -3,3%Nas22.653 -0,7%Bitcoin61.707 -1,2%Euro1,1578 -0,5%Öl84,09 +1,8%Gold5.083 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefer -- Wall Street uneins -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme
S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Chipkonzern Broadcom bleibt optimistisch - Aktie legt zu

05.03.26 16:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
288,10 EUR 11,20 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Aktueller Kurs.)

SAN JOSE (dpa-AFX) - Die KI-bezogenen Geschäfte stimmen den Chipkonzern Broadcom für das laufende zweite Geschäftsquartal und darüber hinaus optimistisch. In den drei Monaten bis Ende April dürfte der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf rund 22 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) zulegen, teilte der Apple-Zulieferer (Apple) bereits am Mittwochabend in San Jose mit. Analysten hatten im Schnitt 20,5 Milliarden erwartet. Zudem kündigte der Konzern Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an. Nach dem Start des US-Handels am Donnerstag legte die Aktie um rund fünf Prozent zu.

Wer­bung

Rund 68 Prozent des Erlöses im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sollen als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) beim Konzern hängen bleiben. Wie der Chipkonzern NVIDIA profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Techunternehmen in Rechenzentren.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Broadcom-Chef Hock Tan einen Umsatz mit KI-Chips von über 100 Milliarden Dollar, was einen wichtigen Vorstoß in den von Nvidia dominierten Bereich bedeuten würde. "Wir haben auch die dafür erforderlichen Lieferketten gesichert", so Tan während einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Broadcom erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz mit KI-Halbleitern in Höhe von 10,7 Milliarden US-Dollar, das Erreichen eines Jahresumsatzes von 100 Milliarden Dollar wäre da ein großer Sprung. 2025 hatte das Unternehmen einen Umsatz mit KI-Produkten in Höhe von 20 Milliarden Dollar verzeichnet.

Wer­bung

Für Stacy Rasgon vom US-Analysehaus Bernstein ist das erste Geschäftsquartal von Broadcom solide ausgefallen. Der Umsatz kletterte um 29 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Die bereinigte, operative Marge lag bei 68 Prozent. Unter dem Strich verdiente Broadcom 7,3 Milliarden Euro und damit 34 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Der Ausblick auf das zweite Quartal ist laut Rasgon zudem sehr stark mit weitaus besser als erwarteten KI-Aussichten. Auch Analyst James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs bescheinigt Broadcom einen sehr starken Ausblick.

Obwohl Nvidia nach wie vor der größte Hersteller von KI-Beschleunigern ist, die für das Training und den Betrieb von KI-Modellen notwendig sind, hat sich Broadcom mit seinen maßgeschneiderten Halbleitern als Alternative positioniert./err/jha/mne/mis/men

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
08:36Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:36Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen