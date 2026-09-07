DAX 25.965 -0,3%ESt50 6.386 -0,1%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,0%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.411 -1,3%Euro 1,1625 +0,1%Öl 96,7 +0,4%Gold 4.405 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP 2/Chrupalla: Werden allen Parteien Gesprächsangebote machen

(Aktualisierung: Weitere Zitate im vorletzten Absatz.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD will nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt regieren und dafür nach Partnern suchen. "Wir werden Gesprächsangebote an alle Parteien senden. Da wird man sehen, wer uns die Hand wegschlägt", sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla im ARD-"Morgenmagazin". Er appellierte dabei auch an die CDU: "Ich meine, die CDU muss sich ja selbst hinterfragen, was und welche Konsequenzen sie aus diesem desaströsen Wahlergebnis zieht." Es gehe darum, "stabil auch Sachsen-Anhalt weiterzuregieren, und diese Verantwortung haben auch Oppositionsparteien".

Werbung

Man müsse die Brandmauer endlich beiseitelegen, sagte Chrupalla im Deutschlandfunk. "Parteienspielchen, die sollten wirklich der Vergangenheit angehören."

Wenn die anderen Parteien aus dem Wahlergebnis etwas lernen wollten, dann sei das doch, "dass man mit der Brandmauer so nicht weitermachen kann". Vor allem die CDU müsse sich in dieser Frage ehrlich machen. Chrupalla betonte, die AfD sei kompromissbereit. Mit der CDU gebe es Überschneidungen beispielsweise bei der Migrationspolitik. Allerdings wolle die AfD hier ein viel stringenteres Vorgehen.

Die CDU, die bisher mit Sven Schulze den Ministerpräsidenten in dem Bundesland stellte, musste bei der Landtagswahl am Sonntag drastische Verluste hinnehmen und stürzte auf 17,2 Prozent ab. Die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund wurde mit 43,8 Prozent mit Abstand stärkste Partei, verfehlte aber eine absolute Mehrheit der Mandate im Landtag.

Werbung

Siegmund soll zum Ministerpräsidenten gewählt werden

"Die Gespräche werden die Woche anlaufen, das ist erstmal unser Ziel, und ich gehe davon aus, dass wir auch mit Ulrich Siegmund einen Ministerpräsidenten haben, der auch im Sachsen-Anhaltiner Landtag gewählt wird", sagte Chrupalla in der ARD. Entscheidend sei, dass es zu einem Politikwechsel in Sachsen-Anhalt komme.

Zu den möglichen Modellen für eine Regierungsbildung gehöre auch eine Minderheitsregierung - ein Regieren mit wechselnden Mehrheiten. "Auch das ist ja denkbar", sagte Chrupalla im Deutschlandfunk. Ein solches Modell sei parlamentarisch und auch demokratisch "absolut sinnvoll" und "zukunftsträchtig", sagte er im WDR5-Interview. "Das wünschen sich auch die Bürger, dass Parteien sich zusammenraufen und dass sie in Sachfragen zusammenarbeiten."

"Wieder gute Beziehungen zu Russland"

Chrupalla will über Sachsen-Anhalt auch Themen auf Bundesebene vorantreiben - und das nicht nur innenpolitisch: "Wir wollen, dass wir wieder gute Beziehungen mit Russland haben." Die Sanktionspolitik müsse sich ändern, betonte er im "Morgenmagazin". "Das wird eine AfD vor allen Dingen dann im Bundesrat mit Druck auf die Bundesregierung lösen müssen." Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine./mi/sk/vio/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.