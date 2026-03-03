DAX24.160 +1,6%Est505.873 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +3,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.170 +4,0%Euro1,1642 +0,3%Öl82,47 +0,6%Gold5.202 +2,2%
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ROUNDUP 2: Conti strebt Margenverbesserung an - Aktie macht Minus wett

04.03.26 12:19 Uhr
(neu: Kurs aktualisiert, Aussagen Pk zu Effekten Nahost im neuen vierten Absatz.)

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller und Kunststofftechnikkonzern Continental setzt in diesem Jahr trotz eines schwierigen Umfelds auf ein besseres Ergebnis im Tagesgeschäft. Eigene Maßnahmen dürften greifen, aber auch sinkende Rohstoffpreise sowie ein Anspringen der Konjunktur bei den Industriekunden im zweiten Halbjahr sollten dazu beitragen, sagte Finanzchef Roland Welzbacher am Mittwoch laut Mitteilung. Risiken aus dem Nahost-Krieg hat das Management dabei jedoch noch nicht einbezogen. Trotz eines Nettoverlusts im vergangenen Jahr soll die Dividende steigen. Die Aktie fiel am Mittwoch auf die Nachrichten allerdings zunächst, erholte sich dann aber wieder.

Die Aktie verlor im Verlauf bis zu drei Prozent, am Mittag notierte der Kurs aber schon wieder fast ein halbes Prozent im Plus. Das Kursminus seit Ausbruch des Nahost-Krieges am Wochenende liegt damit wieder unter 8 Prozent. Die Erfolgsbilanz seit der Abspaltung der Autozulieferung unter dem Namen AUMOVIO ist nach wie vor intakt - seit dem Börsen-Spin-Off der ehemaligen Tochter steht die Conti-Aktie rund 19 Prozent im Plus.

Nach Meinung von Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies ist Conti in den Zielsetzungen für die wichtigste Sparte mit der Reifenherstellung etwas hinter den Erwartungen geblieben. Fraglich sei, ob das Management hier habe Vorsicht walten lassen. Nach dem starken Lauf der Aktie sei jedenfalls mit einem Rücksetzer zu rechnen, so Aspinall.

Rohöl sei ein wichtiger Rohstoff für Continental in der Gummiherstellung, sagte Finanzchef Welzbacher in der Pressekonferenz. Daher könnten Preissteigerungen das Unternehmen belasten. Für eine konkrete Abschätzung solcher Effekte als auch bei der Beurteilung der Lieferketten sei es aber noch zu früh. Die Ölpreise waren in den vergangenen Tagen mit der Krise am Golf deutlich gestiegen.

Der Dax-Konzern geht bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im neuen Jahr von 11,0 bis 12,5 Prozent aus, wie die Hannoveraner mitteilten. Im Vorjahr war die Marge wie bereits im Wesentlichen bekannt von 11,0 auf 10,3 Prozent gefallen. Dabei belasteten die US-Zölle und Wechselkurse mit jeweils mehr als 100 Millionen Euro, sagte Welzbacher.

Aber auch Contitech schnitt unerwartet schwach ab. Bei der noch in diesem Jahr zu verkaufenden Kunststofftechnik-Sparte hat Conti bereits den Rotstift angesetzt und im November angekündigt, durch einen Stellenabbau die jährlichen Kosten ab 2028 um 150 Millionen Euro drücken zu wollen.

Beim Umsatz rechnet Unternehmenschef Christian Kötz im laufenden Jahr unter anderem wegen der Zollbarrieren mit einem weiteren Rückgang auf 17,3 bis 18,9 Milliarden Euro. So hat laut Finanzmanager Welzbacher das jüngste Urteil des obersten US-Gerichtshofes zu den Zöllen keine Auswirkungen, der Einfuhrzoll auf Pkw-Reifen bleibe bei den erhöhten 15 Prozent. Analysten hatten für das neue Jahr bislang bei Umsatz und Marge im Schnitt etwas mehr auf dem Zettel als die Mitte der von Conti ins Auge gefassten Spannen. 2025 war der Erlös im schwierigen Umfeld wie bekannt um zwei Prozent auf 19,7 Milliarden Euro gesunken.

Unter dem Strich war Conti 2025 wegen Sonderkosten für die Abspaltung des Autozuliefergeschäfts sowie für den mittlerweile erfolgten Verkauf eines Teils der Kunststofftechniksparte in die roten Zahlen gerutscht. Weil die Umbauaktionen buchhalterisch mit rund 1,2 Milliarden Euro an Belastungen zu Buche schlugen, stand nach 1,2 Milliarden Euro Gewinn ein Jahr zuvor nun ein Verlust von 165 Millionen Euro.

Die Dividende soll jedoch von 2,50 Euro auf 2,70 Euro steigen. Conti hatte den Anlegern bereits in Aussicht gestellt, die Ausschüttungsquote nach dem Spin-Off von Aumovio etwas zu erhöhen und die buchhalterischen Sonderbelastungen nicht zu berücksichtigen. Ohne die Sondereffekte, die laut Conti den aktuellen Zahlungsmittelfluss (Free Cashflow) nicht belasten, hätte das Unternehmen auch weiter einen Gewinn erwirtschaftet./men/tav/mis

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:01Continental Market-PerformBernstein Research
09:36Continental BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:06Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:36Continental BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:01Continental Market-PerformBernstein Research
06.02.2026Continental Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Continental Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026Continental Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Continental HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research

