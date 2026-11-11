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ROUNDUP 2/Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Aktie im Plus

Werte in diesem Artikel
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RWE AG St.
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(neu: weitere Details, Kurs nach Handelsbeginn und Analystenstimmen ergänzt)

ESSEN (dpa-AFX) - Das starke Abschneiden im Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie legte zu.

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Am Vormittag betrug das Plus fast ein Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Aktie schon knapp 30 Prozent zugelegt. Jefferies-Analyst Ahmed Farman attestierte dem Energiekonzern in seiner ersten Reaktion starke Resultate.

In den ersten neun Monaten übertraf RWE beim Energiehandel sowohl die Schätzungen der vom Unternehmen befragten Analysten als auch das obere Ende der selbst gesteckten Prognose in diesem Bereich. In der Folge erwartet das Management nun einen Ergebnisbeitrag oberhalb der Zielmarke.

Durch den Iran-Krieg ist es zu Verwerfungen am Energiemarkt gekommen. Neben Öl ist vor allem Gas knapper geworden, weil es am Persischen Golf Produktionsausfälle gab und Flüssigerdgaslieferungen ausgeblieben sind. In der Folge schwanken die Preise stark auf hohem Niveau.

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Als Folge des starken Handelsgeschäfts fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf Konzernebene überraschend positiv aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. In den übrigen Geschäftsbereichen entsprachen die Ergebnisse den Schätzungen.

Dabei erzielten alle Segmente höhere Ergebnisbeiträge als im Vorjahreszeitraum. Als wesentliche Treiber zählte das Unternehmen neben dem starken Handelsergebnis die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solar-Anlagen sowie günstigere Windbedingungen in Europa auf.

Im Segment Flexible Erzeugung summiert RWE unter anderem die Wasserkraft und Pumpspeicher. Hier profitierten die Essener von höheren Margen und Kapazitätsmarktzahlungen aus Großbritannien. Hinzu kam die bereits im ersten Quartal erhaltene Entschädigungszahlung des niederländischen Staates. Zudem ist RWE mittlerweile Mehrheitseigentümer beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, sodass sich der Ergebnisbeitrag hier ebenfalls erhöhte.

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Der bereinigte Gewinn des Konzerns verbesserte sich in den neun Monaten gar um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Das untere Ende der für das Gesamtjahr ausgegebenen Zielspanne hat RWE damit bereits nach neun Monaten fast erreicht. Diese liegt für 2026 bei 1,95 Milliarden Euro, das nun angestrebte obere Ende der Spanne 500 Millionen Euro höher. Für den operativen Gewinn stehen 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro im Plan.

Deutsche-Bank-Experte Olly Jeffery hält selbst das obere Ende der Ergebnisspannen "nach wie vor" aber noch für zu konservativ. Er rechnete vor, dass RWE das obere Ende der Spanne für den bereinigten Konzerngewinn je Aktie bereits dann leicht übertreffen würde, wenn in allen Geschäftsbereichen auch nur der Mittelwert der Prognose erreicht und das vierte Quartal im Energiehandel "normal" verlaufe. Sollte der Geschäftsbereich ähnlich gut abschneiden wie im zweiten Quartal, würden die Marktschätzungen um 10 Prozent übertroffen./lew/tav/stk/niw/mis

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10:56 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.

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