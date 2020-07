ROUNDUP 2/Deutsche Börse: Xetra-Handel soll gegen Mittag wieder laufen

(neu: Zeitangaben der Deutschen Börse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit Mittwochvormittag gestörte Xetra-Handel soll laut der Deutschen Börse (Deutsche Börse) bis zum Mittag wieder laufen. Die Neustart-Auktion für Xetra solle frühestens 11.45 Uhr beginnen und mindestens 15 Minuten dauern, teilte die Deutsche Börse am Mittwoch in Frankfurt mit.

Im besten Fall wird der Xetra-Handel also ab 12 Uhr wieder laufen, nachdem direkt zum Handelsstart eine technische Störung den Xetra-Handel an der Deutschen Börse zum Erliegen gebracht hatte. In der Folge sind bislang keine aktuellen Kurse von Einzelwerten verfügbar. Dies gilt auch für den Leitindex Dax (DAX 30).

Der Parketthandel in Frankfurt und andere Handelsplattformen sind davon aber nicht betroffen. Allerdings wird der weitaus größte Teil des Handels über Xetra abgewickelt.

Einen genauen Grund für die Panne nannte der Frankfurter Börsenbetreiber am Mittwoch nicht. Von der Störung betroffen sind auch die Länderbörsen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Bereits im April hatte ein technischer Defekt zu einem stundenlangen Ausfall des Xetra-Handels geführt./mis/jha/

