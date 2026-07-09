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ROUNDUP 2: Drägerwerk wird optimistischer für 2026 - Aktie gibt dennoch nach

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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
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(Kurs aktualisiert)

LÜBECK (dpa-AFX) - Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk blickt nach einem guten zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. Von April bis Juni konnte der Konzern Umsatz und operatives Ergebnis deutlich steigern. Die Jahresprognose für die operative Marge hob der Konzern am unteren Ende der Spanne etwas an.

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Bei Anleger kam dies nur vorübergehend gut an. Die Drägerwerk-Aktie verlor am Nachmittag 2,6 Prozent, nachdem sie am Morgen noch deutlich in der Gewinnzone unterwegs gewesen war.

Wie das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte, dürften 2026 nun vom Umsatz 5,5 bis 7,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) hängen bleiben. Zuvor war Drägerwerk am unteren Ende der Spanne von 0,5 Prozentpunkten weniger ausgegangen. Seine Zuversicht begründete das Unternehmen neben einer starken operativen Geschäftsentwicklung auch mit Zollrückzahlungen. Beim Umsatz erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Plus von zwei bis sechs Prozent.

Im zweiten Quartal waren die währungsbereinigten Erlöse nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 847 Millionen Euro gestiegen. Analysten hatten hmit 820 Millionen Euro gerechnet. Zum Umsatzplus trugen beide Geschäftsbereiche bei. Während die Medizintechnik um 9,7 Prozent wuchs, legte die Sicherheitstechnik um 6,9 Prozent zu.

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Noch besser lief es für die Lübecker operativ. Sie konnten den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit rund 46 Millionen Euro im Jahresvergleich mehr als verdoppeln. Die entsprechende Marge stieg von 2,6 auf 5,4 Prozent.

Der Auftragseingang fiel im Quartal bereinigt um Währungseffekte mit rund 883 Millionen Euro leicht besser aus als vor einem Jahr. Während die Sicherheitstechnik dank einer sehr guten Nachfrage fast ein Fünftel mehr Aufträge verbuchte, gingen die Bestellungen in der Medizintechnik um fast 12 Prozent zurück. Letzteres begründete Drägerwerk vor allem damit, dass das Unternehmen ein Jahr zuvor einen Großauftrag für Infrastruktursysteme im Krankenhausbereich aus Mexiko erhalten hatte.

Drägerwerk will am 30. Juli die vollständigen Zahlen zum ersten Halbjahr vorlegen./mne/he/err/mis/he

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DatumRatingAnalyst
28.05.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk Halten DZ BANK
16.01.26 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk Hold Jefferies & Company Inc.