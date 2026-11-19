(Aktualisierung: Text durchgehend mit Zitaten aktualisiert)

SHENZHEN (dpa-AFX) - Die Atommächte Russland, USA und China sind zu einem historischen Dreiertreffen zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trafen sich zu dem Gespräch in einer Villa im chinesischen Shenzhen, wie TV-Bilder zeigten.

Werbung

Ein Treffen in dieser Zusammensetzung gab es noch nie. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 etwa waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen. Aber auch dort trafen sie sich jeweils immer nur zu zweit - ein exklusives Dreiergespräch hatte es nicht gegeben.

Xi sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua, dass das erste persönliche Treffen zwischen den Staatschefs Chinas, Russlands und den USA von "bahnbrechender Bedeutung" sei. Mit Blick auf die globalen Konflikte sagte Xi: "Die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Welt sicher ist, wenn zwischen Großmächten Frieden herrscht, und Chaos, wenn Großmächte kämpfen", sagte er. Zudem betonte er, wie die drei Länder im Zweiten Weltkrieg den Faschismus besiegt hätten.

Die drei Männer saßen an einem großen, runden Tisch mit etwas Abstand voneinander. Das Treffen findet im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt.

Werbung

Putin sieht besondere Verantwortung der drei UN-Vetomächte

Putin dankte als erster Redner für die Ausrichtung dieses bisher beispiellosen Dreiergipfels. Die UN-Vetomächte Russland, China und die USA hätten als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt, sagte Putin. Es gebe viele gemeinsame Probleme zu lösen, darunter bei der Energie- und Lebensmittelsicherheit, im Kampf gegen Terrorismus und die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität.

Putin sprach auch die Lösung "regionaler Konflikte" an, darunter den in der Ukraine. Putin führt seit mehr als viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Trump und Xi wollen erreichen, dass der Krieg endet. Der Kremlchef sagte, dass Trump und Xi zuvor bei bilateralen Gesprächen mit ihm der Ukraine viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten.

"Ich bin meinerseits davon überzeugt, dass Russland, China und die USA sowie unsere Völker in der Lage sind, einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität in der Welt zu leisten, sofern sie konstruktiv und partnerschaftlich auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, der Gleichberechtigung und der Wahrung des Interessenausgleichs zusammenarbeiten", sagte er. Putin hält nach dem Treffen eine Pressekonferenz.

Werbung

Trump spricht über Atomwaffen-Abrüstung

Das Weiße Haus hatte vorab bekanntgemacht, dass Trump bei dem Treffen über eine Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen wolle. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, der Dreiergipfel könnte aber Ausgangspunkt für vertiefte Gespräche sein.

Trump sagte nun, als Präsidenten von drei der größten Länder der Welt habe man eine besondere Verantwortung, einen Dialog über Themen zu führen, die den gesamten Planeten betreffen. Es sei entscheidend, dass man zusammenarbeite, um der Bedrohung einer Weiterverbreitung von Atomwaffen entgegenzuwirken. Trump kam dann auf den Iran-Krieg zu sprechen. Man werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe komme.

Trump hat in der Vergangenheit einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Ein von Trump anvisierter neuer Vertrag solle weit in die Zukunft reichen. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden.

Die Trump-Regierung beäugt seit längerem, dass das Atomwaffenarsenal Chinas laut Experten wächst, auch wenn Russland und die USA einen deutlich höheren Atomwaffenbestand haben.

Neben den USA, Russland und China sind auch Frankreich und Großbritannien Atommächte. Außerdem haben Indien, Pakistan, Nordkorea und inoffiziell Israel Atomwaffen. Laut dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt Russland über 5.420 Atomsprengköpfe, die USA über 5.042. China baue sein Atomwaffenarsenal derweil schneller aus als jedes andere Land. Bei einer Militärparade 2025 präsentierte das Land mehrere neue Nuklearsysteme und verfügt inzwischen nach Sipri-Schätzungen insgesamt über rund 620 Atomsprengköpfe.

Trump betont Interesse am Ende des Ukraine-Krieges

Vor dem Dreiertreffen hatte Trump bei einem Zweiergespräch mit Xi im öffentlichen Teil gesagt, dass beide daran ein Interesse hätten, dass der Ukraine-Krieg ende.

Trump versucht seit längerem, Xi dazu zu animieren, gemeinsam mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands. Ölimporte aus Russland spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse. China stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar. Peking betont immer wieder, dass die chinesische Position dazu einheitlich sei. Allerdings stärkt die Volksrepublik Moskau damit auf internationaler Bühne auch den Rücken und hatte in der Vergangenheit auch Vorschläge für eine Friedensfindung vorgebracht, die meist die russischen Forderungen berücksichtigt hatten.

Das Dreier-Gipfeltreffen in Shenzhen begann wenige Stunden vor einem großen Ukraine-Treffen in Berlin, zu dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird./rin/DP/stk