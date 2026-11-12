ROUNDUP 2/Erstmals seit 1982: Demokrat holt Senatssitz in Mississippi

12.11.26 06:34 Uhr

JACKSON (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Der Rechtsanwalt Scott Colom wird ab Januar der erste schwarze Senator des konservativ geprägten Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts sein. Er gewann das Rennen gegen die von Präsident Donald Trump unterstützte Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete.

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Damit weiten die Demokraten ihre Mehrheit im Senat ab Januar auf mindestens 55 der 100 Sitze aus. Offen ist zudem weiter das Rennen in Alaska, bei dem die demokratische Kandidatin, Mary Peltola, aktuell knapp in Führung liegt.

Inflation und Trump-Effekt gaben Demokraten Rückenwind

Mississippi ist ein republikanisch geprägter Bundesstaat, in dem die aktuell große Unzufriedenheit mit Trumps Politik den Demokraten Chancen eröffnet hatte. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump die Demokratin Kamala Harris in Mississippi noch um mehr als 20 Prozentpunkte übertrumpft. Im diesjährigen Wahlkampf reiste der Präsident, der sich auf die knappen Rennen der Midterms konzentrieren wollte, für einen Auftritt in den Bundesstaat.

Seiner Gegenkandidatin gab Colom vor der Wahl am 3. November den Namen "Cindy High Prices" (auf Deutsch etwa: "Cindy der hohen Preise"). Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten waren zentrales Thema im Wahlkampf auch über Mississippi hinaus. Ein Großteil der Wähler sah laut Umfragen Trumps Politik als zentralen Preistreiber, darunter auch den Iran-Krieg, den viele als Hauptgrund für die deutlich höheren Benzinpreise ausmachten.

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Zuvor versklavter Senator schrieb 1875 Geschichte

Der Bundesstaat hat den höchsten Anteil Schwarzer an der Bevölkerung

- dort sind es knapp 37 Prozent, landesweit nur gut 13 Prozent.

Trotzdem gab es in Mississippi seit über einem Jahrhundert keinen schwarzen US-Senator mehr. 1875 war der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den US-Senat eingezogen. Er absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer.

Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten auch im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.

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Wahlverliererin blockierte einst Coloms Richter-Karriere

Die republikanische Amtsinhaberin Hyde-Smith räumte in einer Videobotschaft ihre Niederlage ein und gratulierte Colom. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge hatte die Senatorin 2023 ihr Veto eingelegt, um Coloms Ernennung zum Bundesrichter auf Lebenszeit zu verhindern. Senatoren können einer Tradition der Parlamentskammer folgend Richterkandidaten aus ihrem eigenen Bundesstaat blockieren. Nun verliert Hyde-Smith (66) ihren Posten im Senat im Januar ausgerechnet an den 1982 geborenen Juristen Colom.

Dessen Sieg stärkt die Position der Demokraten im Senat weiter, allerdings bleibt die wichtige Schwelle von 60 Stimmen für die Partei dort unerreichbar. Im Senat ist eine solche Mehrheit für manche Abstimmungen nötig, die Republikaner können die Demokraten dort also bisweilen weiter ausbremsen.

Auch im Repräsentantenhaus, der zweiten Parlamentskammer in Washington, erreichten die Demokraten bei der Wahl eine große Mehrheit. Damit können sie ab Januar Untersuchungen einleiten und Gesetze beschließen. Ihre Stimmen reichen jedoch nicht aus, um ein mögliches Veto von Präsident Trump gegen vom Parlament beschlossene Gesetze zu überstimmen./apo/DP/zb