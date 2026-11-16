ROUNDUP 2: EU gibt Unicredit grünes Licht für Commerzbank-Übernahme

(neu: Reaktion von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp)

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische UniCredit hat für ihre Pläne zur Commerzbank-Übernahme grünes Licht der Brüsseler Wettbewerbshüter. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die EU-Kommission mit.

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Die Behörde hatte die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf die Märkte für Bankdienstleistungen in Deutschland untersucht, insbesondere die Kreditvergabe an den Mittelstand. Dort ist die Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) aktiv. Da gemeinsame Marktanteile moderat seien und es alternative Anbieter gebe, genehmigte Brüssel die geplante Übernahme ohne Auflagen.

EU-Kommission: Europa braucht stärkere Banken

Dies kommt nicht überraschend, denn Europas Bankenbranche ist zersplittert. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonte: "Europa braucht stärkere Banken, die wettbewerbsfähig sind, wachsen und unsere Unternehmen und Familien unterstützen können. Grenzüberschreitende Fusionen können dazu beitragen, dies zu ermöglichen, indem sie Banken erlauben, effizienter zu arbeiten und wirtschaftlichen Schocks besser standzuhalten."

Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme hin und hat ihren Anteil an dem Frankfurter DAX-Konzern gegen Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Großbank aus Mailand Zugriff auf knapp 50 Prozent. Damit dies umgesetzt werden kann, sind Genehmigungen mehrerer Behörden nötig.

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Orlopp rechnet noch in diesem Jahr mit Unicredit-Kontrolle

Im Oktober hatte die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) grünes Licht gegeben. Das Bundeskartellamt hatte schon im Frühjahr 2025 erklärt, dass es sich nicht dagegenstellen würde. Nach Angaben der Unicredit hat auch die US-Notenbank Federal Reserve zugestimmt. Nun steht noch eine Genehmigung aus Polen aus.

"Im Moment sieht es so aus, als ob das Closing noch in diesem Jahr stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in Frankfurt. Auf die Frage nach ihrer möglichen Ablösung antwortete sie: "Erstmal sind wir da und wir haben vor, das Jahr sehr ordentlich zu Ende zu bringen."

Unicredit hat weitreichende Pläne

Unicredit-Chef Andrea Orcel erwartet, dass alle Bewilligungen bis Ende November vorliegen. Nach Übernahme der Kontrolle will Orcel für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung bei der Commerzbank beantragen und neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Dann könnte der Vorstand ausgetauscht werden.

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Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst. Orcel sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen wird.

Bund will betriebsbedingte Kündigungen vermeiden

Der Bund, der gut 13 Prozent der Commerzbank hält, will betriebsbedingte Kündigungen möglichst verhindern. Zudem solle das Institut eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und ihr großes Mittelstandsgeschäft fortsetzen, fordert Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Orcel sieht die Gespräche mit der Bundesregierung auf gutem Weg. "Ich glaube, in den meisten Punkten sind wir uns einig", sagte er jüngst den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Es seien aber "noch weitere Gespräche erforderlich".

Was ändert sich für Bankkunden?

Während auf Management-Ebene Gespräche geführt werden, läuft der reguläre Bankbetrieb weiter. Girokonten, Zahlungskarten und Zugang zum Onlinebanking stehen wie üblich zur Verfügung. Auch eine Übernahme der Commerzbank hätte für Kunden wahrscheinlich keine unmittelbaren Folgen. Denn die Unicredit hat kein Interesse, Privat- oder Firmenkunden zu verprellen. Zwar könnten Niederlassungen geschlossen werden, den Trend zu weniger Filialen gibt es aber in der Finanzbranche seit Jahren./als/ben/wea/DP/jha