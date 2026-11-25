(Neu: neue US-Zölle)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz Iran-Krieg und hoher Energiepreise auch im dritten Quartal gewachsen - aber nur minimal. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auf Basis vorläufiger Daten hatte die Behörde ein doppelt so hohes Plus von 0,2 Prozent errechnet. Sinkende Exporte und Investitionen sowie das Niedrigwasser im Sommer brachten das Wachstum fast zum Stillstand.

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Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich im September schwächer als erwartet. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab", schrieb Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Hohe Spritpreise dämpfen Konsum

So sanken die Exporte, die im ersten Halbjahr robust gewachsen waren, im dritten Quartal um ein Prozent. Unter anderem wurden weniger Autos und Autoteile, Chemie-Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland exportiert. Zudem wuchsen die Konsumausgaben der Verbraucher inmitten der gestiegenen Inflation kaum. Sie hielten sich bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten wie Sprit zurück. Die Folgen des Iran-Kriegs kämen nun deutlicher zutage, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die privaten Haushalte öffneten ihre Geldbörse nur zögerlich."

Die Investitionen in Ausrüstungen - vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - sanken um 3,5 Prozent zum Vorquartal und die Bauinvestitionen schrumpften leicht. Die große geopolitische Unsicherheit habe die Investitionsbereitschaft der Unternehmen trotz guter Aufträge gebremst, schrieb Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft beim Fondsanbieter Union Investment.

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Gegenwind bekam auch die Industrie: Im Verarbeitenden Gewerbe sank die Wertschöpfung im dritten Quartal. Dabei belastete das Niedrigwasser im Rhein, das die Chemie- und Stahlbranche traf. Die befürchtete Stagnation im Sommerquartal blieb aber aus. "Die deutsche Wirtschaft wird vom Energiepreisschock gebremst, die Erholung ist aber noch intakt", schrieb Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung.

Ende der Flaute erwartet

Für das Gesamtjahr 2026 sind Ökonomen nach deutlicheren Wachstumsraten im ersten Halbjahr optimistisch - nicht zuletzt wegen der staatlichen Milliarden für Rüstung und Infrastruktur. Denn die deutsche Wirtschaft hat nun drei Wachstumsquartale in Folge hinter sich.

Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein solches Plus erwarten auch die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Sachverständigenrat Wirtschaft ("Wirtschaftsweise").

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Damit würde die Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war. Auch für 2027 erwartet die Bundesregierung Wachstum, dann von 1,1 Prozent.

So profitiert Deutschland davon, dass der Boom um KI die Elektrobranche beflügelt und sich die EU mit Washington auf ein Zollabkommen geeinigt hat. Zwar kündigte die US-Regierung am Mittwoch neue Zölle an. Auf EU-Importe ist aber ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen - wie bisher die Obergrenze im Handelsdeal.

Chancen auf Jahresendspurt

Die Chancen auf einen Jahresendspurt der deutschen Wirtschaft stehen nicht schlecht: Das Ifo-Geschäftsklima stieg im November den siebten Monat in Folge auf einen Höchststand seit Frühjahr 2023. Aus Sicht des Ifo kommt die Erholung voran, es fehle aber an Breite.

Schwachpunkt blieben die privaten Investitionen, schrieb Ökonom Herzum. "Entscheidend für das Wachstum in Deutschland ist, dass die Unternehmen wieder mehr investieren und ihre Produktion ausweiten."/als/DP/mis