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ROUNDUP 2/Flugzeugabsturz in den USA: Zwölf Tote vermutet

14.06.26 23:04 Uhr

BUTLER (dpa-AFX) - Nach einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri wird nach Polizeiangaben befürchtet, dass alle zwölf Insassen gestorben sind. Die Autobahnpolizei teilte auf der Plattform X mit, dass sich der tödliche Absturz in der Nähe eines Flugplatzes im Raum der Kleinstadt Butler südlich von Kansas City ereignet habe. Nach aktuellem Stand von Berichten seien alle Insassen an Bord tot.

Die Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte auf X mit, dass sich es nach vorläufigen Informationen um ein Flugzeug handelte, das Fallschirmspringer transportiert. Es soll am späten Vormittag (Ortszeit 11.35 Uhr) nach dem Starten abgestürzt sein. Zwölf Menschen seien an Bord gewesen.

Der TV-Sender Fox 4 berichtete unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle, dass sich an Bord neben dem Piloten elf Fallschirmspringer befunden haben sollen.

Auf einer vom Sheriff-Büro angekündigten Pressekonferenz hieß es, dass es sich nicht um ein Passagierflugzeug einer kommerziellen Fluggesellschaft handele. Angaben zur genauen Zahl der Todesopfer wurden nicht gemacht, es wurde aber als Massenunglück beschrieben.

Warum das Flugzeug in der Nähe des Butler Memorial Airport abstürzte, blieb unklar. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei unterstützten die lokale Polizei und das Sheriff-Büro der Region Bates County. Das Sheriff-Büro teilte auf Facebook mit, dass der Autoverkehr auf einer Straße in der Nähe des Flugplatzes gestoppt worden sei./rin/DP/zb