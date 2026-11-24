(Aktualisierung: Ende der ersten Tarifgespräche)

EMDEN (dpa-AFX) - Trommeln, Sirenen und Trillerpfeifen: Begleitet von lautstarkem Protest gegen die massiven Sparpläne haben beim Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) die Tarifgespräche begonnen. Zeitweise hüllten Bengalos den Platz vor dem Verhandlungsort, der Nordseehalle in Emden, in roten Rauch. Auch mehrere schwarze Holzsärge wurden von VW (Volkswagen (VW) vz)-Beschäftigten aufgestellt - als Symbol für die Beerdigung der Marke Volkswagen.

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"Wir lassen unsere Tarifverträge nicht durch den Fleischwolf drehen!", war auf einem Transparent zu lesen, "Vereint für unsere Zukunft kämpfen" auf einem anderen. Nach IG-Metall-Angaben versammelten sich rund 4.500 Menschen, die Polizei sprach von etwa 2.300 Teilnehmern. Neben VW-Beschäftigten aus Emden und anderen Betrieben aus der Region kamen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch viele VW-Arbeiter von anderen Standorten nach Ostfriesland - etwa aus Wolfsburg, Zwickau und Kassel.

Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Thorsten Gröger schwor die Menge bei der Kundgebung auf eine schwierige Auseinandersetzung ein. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte Gröger. Die VW-Sparpläne wurden mit lauten Buhrufen und Sprechchören quittiert.

Wenig später trafen die Verhandler zum ersten Mal aufeinander. In der Halle war die Stimmung dem Vernehmen nach unterkühlt - und die Gespräche nach eineinhalb Stunden ohne Annäherung beendet. "Die Gesprächsatmosphäre war kühler als die Außentemperatur", sagte Gröger danach.

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Das sind die Forderungen von VW

Die Tarifrunde steht unter keinem guten Stern: Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und wünscht weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge gekündigt. Der Forderungskatalog umfasst Nullrunden 2027 und 2028 sowie Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen.

Auf dem Verhandlungstisch liegt aber deutlich mehr als das Entgelt: So verlangt Volkswagen auch, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden" kann. Der Katalog umfasst nach dpa-Informationen fast 20 Punkte und ist weitreichender als bisher bekannt. So will das Management auch die bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Auf diese hatten sich die Parteien 2024 geeinigt - und sie sollte Anfang 2031 wirksam werden.

Anders als bei den Autobauern wie Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Mercedes hat VW einen Haustarifvertrag. Dieser gilt für mehr als 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau.

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Unternehmen pocht auf Einschnitte

VW-Co-Verhandlungsführer Frank Ischner begründete die Forderungen mit der angespannten Wirtschaftslage bei Volkswagen. "Uns ist durchaus bewusst: Es ist ein schmerzhafter Schritt. Aber er ist notwendig und er ist unvermeidbar." Die Rahmenbedingungen hätten sich gerade in letzter Zeit spürbar und nachhaltig verschlechtert.

Vor dem Hintergrund höherer Zöllen, eines schrumpfenden Markts in China und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck in Europa muss VW nach Darstellung Ischners deutlich wettbewerbsfähiger werden. Daher brauche man schnell eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite - noch in diesem Jahr. Nur ein erfolgreiches Unternehmen könne sichere Arbeitsplätze bieten, sagte er.

Arbeitnehmer drohen mit Arbeitskampf

Bei den Arbeitnehmern herrscht angesichts des Papiers eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Enttäuschung, Frust - und viel Wut: Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht", sagte Verhandlungsführer Gröger. Man habe aktuell keine Veranlassung, sich auch "nur einen einzigen Millimeter" zu bewegen. Über Beiträge der Beschäftigten werde man zum Auftakt garantiert nicht sprechen. "Kein Satz, kein Wort, keine Silbe."

Gröger knüpfte das an Bedingungen. Bevor über die Inhalte verhandelt werde, müsse VW mehrere Fragen beantworten - unter anderem, wie Zukunft "Made in Germany" gestalten werden soll. Die Arbeitnehmer beklagen insbesondere den Vertrauensverlust. Ende 2024 hatten sich die Tarifparteien bereits auf umfassende Maßnahmen geeinigt, darunter den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Streichungen beim Entgelt. Der IG Metall zufolge leisten die Beschäftigten so einen jährlichen Beitrag von 1,5 Milliarden.

Doch die Gegenleistungen stellt das VW-Management nun infrage. Was sei die Unterschrift eines Vorstandes noch wert, wenn Verträge nicht eingehalten würden, sagte Gröger. "Das muss uns das Unternehmen erstmal erklären."

Arbeitnehmer drohen mit Arbeitskampf

Die Proteste in Emden sind nur ein Vorgeschmack darauf, was Volkswagen in den kommenden Wochen und Monaten blühen könnte. Die Forderungen seien ein "Generalangriff" auf alles, was Generationen in dem Konzern erkämpft hätten, sagte Gröger. "Wer solche Papiere schreibt, der will den Konflikt. Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen".

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo drohte bereits mit Warnstreiks. "Wir wollten lösungsorientiert sein, das sind wir auch weiterhin", sagte Cavallo, die für die IG Metall am Verhandlungstisch sitzt. "Aber wir werden wahrscheinlich (...) den härtesten Arbeitskampf bei Volkswagen erleben, den wir bisher hatten". Die zweite Verhandlungsrunde ist Mitte Dezember in Zwickau geplant. Das sei für VW die letzte Chance, sich vor Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember zu erklären, sagte Gröger. Danach sind Warnstreiks möglich./jwe/DP/stk