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ROUNDUP 2: Generali verdient mehr als gedacht - Aktie gibt leicht nach

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Assicurazioni Generali S.p.A.
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(Kurs aktualisiert)

TRIEST (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali (Assicurazioni Generali) hat seinen Gewinn im zweiten Quartal dank guter Geschäfte in allen Segmenten deutlich gesteigert. Der operative Gewinn wuchs um knapp 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Konzernchef Philippe Donnet sieht den Konzern damit auf Kurs zu seinem mittelfristigen Gewinnziel und kündigte einen Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Euro an.

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An der Börse wurden die Neuigkeiten vom Donnerstagabend am Freitag nur vorübergehend positiv aufgenommen: Am Nachmittag notierte die Generali-Aktie in Mailand nach einem festen Start leicht im Minus. Seit dem Jahreswechsel hat sie ein Viertel gewonnen.

Analysten zeigten sich von den Quartalszahlen positiv überrascht. Generali habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Branchenexperte Farooq Hanif von der US-Bank JPMorgan. Er hob das starke Wachstum beim Neugeschäft in der Lebensversicherung sowie die anhaltend positive Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung hervor.

Im ersten Halbjahr kletterten Generalis Prämieneinnahmen um sechs Prozent auf 53,4 Milliarden Euro nach oben, wie der Konzern nach Börsenschluss am Donnerstag in Triest mitgeteilt hatte. Das operative Ergebnis wuchs um elf Prozent auf etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro. Der Überschuss sprang um 18 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro nach oben.

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Die jüngsten Waldbrände in Südeuropa kosteten den Konzern laut Finanzchef Cristiano Borean im Juli weniger als 100 Millionen Euro. Davon entfielen etwa 40 Millionen auf Frankreich. Insgesamt habe Generali im abgelaufenen Monat Naturkatastrophenschäden in Höhe von etwa 300 Millionen Euro verbucht, sagte er im Gespräch mit Journalisten./stw/men/he

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)