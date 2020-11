ROUNDUP 2: Geschäftserholung von SMA Solar geht weiter - Aktie schnellt hoch

(Neu: Kurssprung, Analystenstimme Metzler)

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikkonzern SMA Solar bleibt trotz Corona-Krise auf Erholungskurs. Das Unternehmen profitiert weiter von seiner breiteren Aufstellung und dem Fokus auf margenstärkere Geschäfte. So setzt der Hersteller von Wechselrichtern seit einiger Zeit verstärkt auf Dienstleistungen und Technik rund um den Betrieb von Solaranlagen sowie für das Management des Stromflusses. Gerade das Projektgeschäft lief erneut stark, erklärte das Unternehmen bei der Vorlage von Neunmonatszahlen am Donnerstag in Niestetal. Anleger reagierten begeistert.

Der Aktienkurs schnellte am Vormittag in der Spitze bis auf fast 52 Euro nach oben. Zuletzt führte SMA die Nebenwerteindex SDax mit einem Plus von fast einem Fünftel auf 51,55 an. Mehr hatten die Papiere zuletzt im Juni 2018 gekostet. Seit dem Corona-Crashtief im März diesen Jahres hat sich der Kurs mittlerweile fast verdreifacht. In der zweiten Oktoberhälfte war der Kurs zwar im Sog eines schwächeren Gesamtmarktes nochmals etwas deutlicher gefallen, hatte sich aber rasch erholt. Ein Treiber war auch die Aussicht auf eine umweltfreundlichere Energiepolitik in den USA unter einem neuen Präsidenten, dem Demokraten Joe Biden.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von starken Resultaten des Unternehmens. Er lobte vor allem eine fortgesetzte Verbesserung der Gewinnmargen. So kletterte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 60 Prozent auf 41,4 Millionen Euro, während der Umsatz etwas weniger um 23 Prozent auf 774 Millionen Euro stieg.

Dank der höheren Profitabilität konnte das Unternehmen einen leichten Umsatzrückgang im dritten Quartal ausbügeln. Unter dem Strich steht nach neun Monaten nun ein Gewinn von 9 Millionen Euro, nach einem Verlust von 11 Millionen vor einem Jahr.

Für 2020 peilt der Konzern weiter ein Umsatzwachstum auf 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro sowie ein Ebitda in einer weiterhin sehr großen Spanne von 50 bis 80 Millionen Euro an.

Dabei setzt das Management auch auf die im Vergleich zum zweiten Quartal zuletzt wieder bessere Auftragslage. So stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Schluss des zweiten Quartals um mehr als 30 Millionen auf 792 Millionen Euro.

SMA bleibt trotz Corona auf Kurs, schrieb Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler in einem Kommentar zu den Resultaten. Die Positionierung als verlässlicher Lieferant mit guter Qualität zahle sich aus. Zudem befinde sich das Unternehmen mit seinen qualitativ hochwertigen Wechselstromrichtern für die Umwandlung von Sonnenstrom sowie für Energiespeicherung an einem zentralen Punkt des Wandels hin zu Erneuerbaren Energien./mis/ssc/stk