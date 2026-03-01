DAX23.497 -0,4%Est505.732 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +5,4%Nas22.277 -0,2%Bitcoin63.404 +3,5%Euro1,1458 -0,5%Öl100,8 -1,0%Gold5.066 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen fester -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2/Hegseth: Irans neuer oberster Führer ist verletzt

13.03.26 15:31 Uhr

(Neu: 4. Absatz neu: Unbehagen im Iran)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Irans neuer oberster Führer, Modschtaba Chamenei, ist nach Angaben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth verletzt. Die USA wüssten, dass er "verwundet und wahrscheinlich entstellt" sei, sagte Hegseth bei einer Pressekonferenz. Um was für Verletzungen es sich handele und wie es dazu gekommen sei, führte er dabei nicht aus.

Wer­bung

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Donnerstag gesagt, der 56-jährige Religionsführer könne "sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit zeigen." Chamenei junior soll bei einem israelischen Angriff im Iran verletzt worden sein. Netanjahu deutete mögliche weitere Tötungsversuche an, indem er sagte, er würde "keine Lebensversicherungen" für die Feinde Israels abschließen.

Hegseth: Der Iran weiß vielleicht selbst nicht, wer das Sagen hat

Seit seiner Ernennung zum obersten Führer im Iran am Sonntag hat sich Modschtaba Chamenei bisher nicht öffentlich gezeigt. In einer ersten Stellungnahme, die im Staatsfernsehen verlesen wurde, forderte er Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel.

Im Iran selbst sorgt die Abwesenheit des neuen Führers für Unbehagen. Aus Führungskreisen ist zu hören, dass die Ernennung eines womöglich schwer verletzten Führers, der nicht öffentlich in Erscheinung tritt, auf Kritik stößt.

Wer­bung

Hegseth bezeichnete die Erklärung nun als "schwach". "Warum eine schriftliche Erklärung? Ich glaube, Sie wissen, warum", sagte er. "Sein Vater ist tot. Er hat Angst, er ist verletzt". Es mangele ihm an Legitimität. "Es ist ein Chaos für sie", fuhr Hegseth fort. "Wer hat das Sagen? Der Iran weiß es vielleicht selbst nicht." Modschtabas Vater Ajatollah Ali Chamenei war am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in Teheran getötet worden.

Die "New York Times" hatte jüngst unter Berufung auf drei iranische Funktionäre berichtet, dass Modschtaba Chamenei Verletzungen an seinen Beinen erlitten habe. Dem US-Sender CNN zufolge handelt es sich um eine Verletzung am Fuß. Chamenei junior habe diese gleich zu Beginn des Krieges erlitten - genau wie einen Bluterguss um das linke Auge und andere kleinere Verletzungen im Gesicht, berichtet der Sender unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Überprüfen ließen sich die Berichte zunächst nicht./fsp/DP/mis