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ROUNDUP 2/Hochrechnungen: CDU fällt in MV unter 5,0 Prozent

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die CDU ist in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in Hochrechnungen unter fünf Prozent gerutscht. Die ARD (21.47 Uhr) und das ZDF (22.03 Uhr) sehen die Partei nun bei 4,9 Prozent. In der Geschichte der Bundesrepublik ist die CDU bisher bei Landtagswahlen noch nie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, die den Einzug ins Parlament sicherstellt.

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Sollte es die CDU tatsächlich nicht in den Landtag schaffen, wäre dies gleichzeitig der denkbar schlechteste Wahlausgang aus Sicht des Parteivorsitzenden und Kanzlers Friedrich Merz, der das Ergebnis in dem Bundesland bereits am Abend als "Desaster" bezeichnet hatte. Mit genau 5,0 Prozent wäre die CDU allerdings noch im Landtag vertreten.

Das BSW liegt in den Hochrechnungen beider Sender weiter bei 4,9 Prozent und wäre damit nicht im Parlament. Dies wiederum hätte Auswirkungen auf eine mögliche Regierung unter Führung der bisherigen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): Schafft es das BSW nicht in den Landtag, steigen die Chancen, dass SPD, Linke und Grüne eine gemeinsame, wenn auch knappe Mehrheit erreichen./mi/DP/zb

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