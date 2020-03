ROUNDUP 2: Ifo-Index signalisiert beispiellosen Konjunktureinbruch

Werbung

DAX fällt nach Höhenflug ins Minus zurück -- US-Billionen-Konjunkturpaket genehmigt -- E.ON erhöht Ausblick -- JOST streicht Jahresprognose -- Deutsche Wohnen, HHLA im Fokus

Sixt will mit Einsparungen und verkleinerter Flotte Corona-Folgen eindämmen. zooplus geht neues Jahr vorsichtig an. ifo-Geschäftsklimaindex sinkt in zweiter Veröffentlichung weiter. Jefferies hebt Daimler um zwei Stufen auf 'Buy'. Chinesische Notenbank will offenbar Einlagensatz senken.