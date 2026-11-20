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FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines neuen Gesprächsangebots der Arbeitgeber setzt die IG Metall ihre Warnstreiks über ganze Tage fort. Zum Auftakt der verschärften Warnstreikwelle legten am Freitag tausende Beschäftigte in vielen dutzend Betrieben bundesweit die Arbeit nieder. Schwerpunkte bildeten dabei unter anderem die Autoindustrie in Bayern mit Werken von BMW und Audi und die Werften im Norden.

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Die Gewerkschaft zog eine positive Zwischenbilanz: "Die ersten Rückmeldungen aus den Betrieben zeigen: Der 24-Stunden-Streik steht. Unsere Mitglieder stehen geschlossen hinter unseren Forderungen", sagte der Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. "Am Montag setzen wir die 24-Stunden-Streiks in weiteren Betrieben fort." Ähnliche Ankündigungen gab es auch in den anderen Bezirken der IG Metall. So will der Bezirk Mitte am Montag die Autobauer Opel und Ford (Ford Motor) lahmlegen. Berlin-Brandenburg kündigte ganztägige Warnstreiks auch schon für den Dienstag (24. November) an.

Gesprächsangebot im Südwesten

In Baden-Württemberg forderte der Arbeitgeberverband Südwestmetall die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Verhandlungsführer Peter Krause lud die IG Metall zu Gesprächen am kommenden Mittwoch in Mannheim ein, "um endlich zu einer Lösung zu kommen", wie der Verband in Stuttgart mitteilte. Er wies auf gemeinsame Sichtweisen bei der Sicherung von Investitionen und Arbeitsplätzen hin. "Statt diese Chance zu nutzen, setzt die IG Metall jetzt mit dem Ganztagsstreik auf eine weitere Eskalation. Das ist der völlig falsche Weg." Die Industrie brauche jetzt Lösungen, keine Eskalation.

Die Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Barbara Resch, entgegnete: "Der Vorschlag von Südwestmetall liegt auf dem Tisch, aber entscheidend ist jetzt, ob die Arbeitgeber zu echter Bewegung bereit sind." Heute stünden für die Gewerkschaft die ganztägigen Warnstreiks im ganzen Land im Mittelpunkt. "Die Arbeitgeber wissen, was es dafür am Verhandlungstisch braucht: ein deutlich verbessertes Angebot."

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Die IG Metall setzt die 24-Stunden-Streiks erstmals seit acht Jahren ein. Anders als bei kurzfristigen Warnstreiks zahlt sie an ihre Mitglieder Streikgeld aus. Die Arbeitgeber reagierten mit scharfer Kritik. Betroffene Unternehmen erlitten in der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden. Arbeitsplätze, ganze Standorte und künftige Investitionen würden gefährdet, hieß es.

Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) verhandelt separat

Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung. Von den großen Autoherstellern ist allein Volkswagen nicht dabei, weil dort ein eigener Haustarif separat verhandelt wird.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie Abkommen über Standorte und Beschäftigung.

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Umstritten sind Abweichungen einzelner Betriebe

Die Arbeitgeber haben über einen Zeitraum von 26 Monaten für das kommende Jahr eine Einmalzahlung und für 2028 eine Stufenerhöhung um 1,3 Prozent angeboten. Das Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde.

Uneinig sind sich beide Seiten über Möglichkeiten, vom Tarif abzuweichen etwa in wirtschaftlichen Notlagen oder bei umfassenden Investitionen. Die IG Metall verlangt vor Zugeständnissen Verhandlungen auf Tarifebene und verlässliche Zusagen der Unternehmen. Die Arbeitgeber haben sich bislang für automatische Erleichterungen und mögliche Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene ausgesprochen./ceb/DP/mis