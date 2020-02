ROUNDUP 2: Inflation verharrt in Deutschland im Februar bei 1,7 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat trotz gestiegener Nahrungsmittel- und Energiepreise im Februar nicht weiter angezogen. Die Jahresteuerungsrate lag wie schon im Januar bei 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Dezember waren es noch 1,5 Prozent und im November 1,1 Prozent.

Tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor mussten Verbraucher im Februar insbesondere für Nahrungsmittel (plus 3,3 Prozent) sowie für Haushaltsenergie und Kraftstoffe (plus 2,0 Prozent). Zu Jahresbeginn hatte sich Energie allerdings noch um 3,5 Prozent verteuert.

Im Vergleich zum Januar stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,4 Prozent.

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den gesamten Euroraum mit seinen 19 Ländern mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise könnten Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann die Wirtschaft bremsen.

Der für europäische Vergleichszwecke berechnete Preisindex HVPI für Deutschland, den die EZB für ihre Geldpolitik heranzieht, lag im Februar ebenfalls um 1,7 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats.

Trotz der ultralockeren Geldpolitik der Notenbank liegt die Preissteigerung im Euroraum nach wie vor unter dem angestrebten Zielwert. Die EZB unterzieht derzeit ihre Strategie einer Überprüfung. Auch das im Jahr 2003 eingeführte Inflationsziel gehört dazu. In der Eurozone waren die Verbraucherpreise nach jüngsten Daten des Europäischen Statistikamtes Eurostat im Januar im Jahresvergleich um 1,4 Prozent gestiegen./mar/DP/jkr