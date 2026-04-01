DAX24.011 +4,8%Est505.906 +4,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 +2,2%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.214 -0,6%Euro1,1686 +0,8%Öl94,01 -9,1%Gold4.787 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Infineon 623100 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX springt an -- Ölpreise fallen massiv -- Bitcoin, Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittwochmittag
Wendepunkt im Nahost-Konflikt? USA und Iran vereinbaren zweiwöchige Waffenruhe - Zehn-Punkte-Plan im Fokus Wendepunkt im Nahost-Konflikt? USA und Iran vereinbaren zweiwöchige Waffenruhe - Zehn-Punkte-Plan im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP 2: Iran meldet Explosionen am Persischen Golf

08.04.26 12:32 Uhr

(neu: Weitere Details.)

TEHERAN (dpa-AFX) -

Iran meldet Explosionen am Persischen Golf

Nach Beginn der Waffenruhe mit den USA und Israel hat der Iran neue Explosionen am Persischen Golf gemeldet. Sie ereigneten sich an einer Raffinerie auf der Insel Lawan, wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Die Ölraffinerie auf Lawan sei Ziel eines "feindlichen, hinterhältigen Angriffs" geworden, berichtete die Agentur unter Berufung auf die nationale Ölgesellschaft. Die Feuerwehr sei im Einsatz, die Brände unter Kontrolle zu bringen und die Anlagen zu sichern. Todesopfer gab es demnach nicht.

Auch auf der Insel Sirri kam es zu Explosionen, wie Mehr weiter berichtete. Auf jede Aggression werde der Iran mit einer "Reue bringenden Antwort" reagieren, hieß es in dem Bericht./arb/DP/men