ROUNDUP 2: Israel fliegt erneut Luftangriff gegen Ziele im Jemen

28.08.25 20:29 Uhr

(Aktualisierung: Medienberichte zu Ziel)

SANAA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat einen Angriff gegen ein mutmaßliches Ziel der Huthi-Miliz im Jemen geflogen. In dem Gebiet der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sei ein "militärisches Ziel" der mit dem Iran verbündeten Miliz "präzise angegriffen" worden, teilte Israels Militär mit. In der Gegend rund um Sanaa waren Berichten zufolge starke Explosionen zu hören.

Das Büro von Verteidigungsminister Israel Katz veröffentlichte ein Bild, auf dem der Minister gemeinsam mit Generalstabschef Ejal Zamir sowie weiteren Militärs im Militärhauptquartier zu sehen ist. "Wer auch immer die Hand gegen Israel erhebt, dem wird die Hand abgehackt", sagte Minister Katz laut Mitteilung.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf israelische Beamte, der Angriff habe hochrangigen Huthi-Funktionären gegolten. Die Armee hat demnach geheimdienstliche Informationen erhalten, wonach sich die Huthi-Männer außerhalb von Sanaa versammelt hatten, um eine TV-Ansprache des Miliz-Anführers gemeinsam zu verfolgen. Eine Bestätigung gab es dafür nicht.

Bereits am Sonntag hatte Israel Angriffe in Sanaa geflogen - mindestens zehn Menschen wurden dabei getötet. "Die Terrororganisation der Huthi operiert seit Beginn des Krieges unter iranischer Führung und Finanzierung, um dem Staat und seinen Verbündeten zu schaden, die regionale Stabilität zu untergraben und die globale Freiheit der Schifffahrt zu stören", hieß es nun vom Militär.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 greifen die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen an - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel greift im Gegenzug Ziele im Jemen an, die es nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit den militärischen Aktivitäten der Huthi sieht./rme/DP/he