ROUNDUP 2: Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf

05.03.26 17:03 Uhr

(neu: Äußerungen von Smotrich ergänzt.)

BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben. Die Armee richtete auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.

Betroffen seien die Viertel Burdsch al-Baradschne, Hadath, Haret Hreik und Schijah. Bewohner sollten sich in entweder in Richtung Osten oder Norden in Sicherheit bringen. Es sei verboten, sich nach Süden zu begeben, hieß es. Es ist das erste Mal, dass das israelische Militär ein Gebiet dieser Größe in der Gegend zu Evakuierungen aufruft. Bisher bezogen sich derartige Aufrufe auf bestimmte Wohnhäuser oder deutlich kleinere Gebiete in den Vororten.

Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete.

Unter den Bewohnern brach Panik aus, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Viele versuchten panisch die Viertel zu verlassen. Die Straßen seien voller Autos. Einige schrien nach ihren Verwandten.

Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich drohte, die als Dahija bekannten Vororte Beiruts würden schon bald wie die Stadt Chan Junis im Gazastreifen aussehen. Chan Junis und viele weitere Orte in dem Palästinensergebiet wurden im Gaza-Krieg, der auf das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel folgte, großflächig zerstört./arj/DP/men