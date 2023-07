ROUNDUP 2/IWF skeptischer: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,3 Prozent

Heute im Fokus

Covestro lässt sich bei Adnoc-Offerte offenbar von Goldman Sachs beraten. The Social Chain beruft zwei Insolvenzvorstände. Kepler startet HelloFresh mit 'Buy'. CropEnergies steckt Millionen in Erneuerung und Ausbau von Produktionsstandort in Großbritannien. Umsatzeinbruch bei Dow. Verizon übertrifft in im zweiten Quartal die Erwartungen.