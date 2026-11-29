(Neu: keine Einigung)

TEL AVIV (dpa-AFX) - In einem Gespräch über eine Einheitsregierung in Israel haben Ex-Militärchef Gadi Eisenkot und der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keinen Durchbruch erzielt. Israelische Medien berichteten von einem Abbruch der Gespräche, es seien auch keine weiteren Treffen geplant. Netanjahu hatte dem mit der Regierungsbildung beauftragten Eisenkot bereits am Samstagabend angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

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Netanjahus Vorschlag stieß auf Skepsis

Eisenkots Mitte-Partei Jaschar und Netanjahus konservative Likud-Partei teilten nach der etwa zweistündigen Unterredung am Sonntag gemeinsam mit, das Gespräch sei sachlich verlaufen. Beide Seiten hätten sich bemüht, "die erheblichen Differenzen zwischen ihnen zu überbrücken".

Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete, Eisenkot habe Netanjahu deutlich gemacht, dass er seinen Bündnispartnern verpflichtet sei. Er habe die Likud-Partei und weitere Parteien eingeladen, sich auf Grundlage der von ihm vorgegebenen Leitlinien einer großen Koalition anzuschließen. Aus Netanjahus Umfeld verlautete den Berichten zufolge, Eisenkot habe sich "auf einer extremen Position verschanzt".

Netanjahus Vorschlag stößt auf große Skepsis. Er soll verlangen, dass Eisenkot das Amt nicht sofort übernimmt. Zu Beginn des Treffens gab Netanjahu dem Ex-Militärchef der Mitteilung zufolge einen sicherheitspolitischen Überblick.

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Eisenkots Partei Jaschar hatte bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der Likud-Partei von Netanjahu gelegen. Bei den Konsultationen von Präsident Izchak Herzog mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung.

Er hat zunächst bis kommenden Sonntag Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann um weitere 14 Tage verlängert werden.

Opposition wirft Netanjahu Täuschungsmanöver vor

Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanjahu unmittelbar nach Bekanntwerden seines Vorstoßes Tricks und Täuschungsmanöver vor. Sie verwiesen darauf, dass Netanjahu in der Vergangenheit bereits politische Vereinbarungen gebrochen habe.

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Befürchtet wird unter anderem, Netanjahu könnte eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen, in der Hoffnung, bei einer anschließenden Neuwahl ein besseres Ergebnis für sein politisches Lager zu erzielen./le/DP/mis