ROUNDUP 2: KI-Boom treibt Nvidias weiter an - Aktie deutllich im Plus erwartet

Werte in diesem Artikel

(Neu: Analyst und Kursentwicklung im 2. und 3. Absatz)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Boom beim Einsatz Künstlicher Intelligenz sorgt weiterhin für starkes Wachstum des Chipkonzerns NVIDIA. Im vergangenen Quartal lag der Umsatz mit 22,1 Milliarden US-Dollar (rund 20,3 Mrd Euro) mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 20,4 Milliarden Dollar gerechnet. Für die Aktien zeichneten sich am Donnerstag deutliche Gewinne ab.

Die Kennziffern des auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Halbleiterkonzerns seien einmal mehr bemerkenswert gut ausgefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon vom Bernstein Research in einer Studie. Trotz der hohen Markterwartungen hätten die Resultate klar darüber gelegen. Der Experte schraubte sein Kursziel von 700 auf 1000 Dollar nach oben. Damit sieht er reichlich Kurspotenzial und stuft die Aktien weiterhin mit "Outperform" ein.

Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Papiere zuletzt zu umgerechnet 758 Dollar gehandelt. Das ist ein Kursplus von gut zwölf Prozent im Vergleich zum US-Schlusskurs des Vortages und würde im US-Hauptgeschäft einen Rekord bedeuten. Das Kursplus seit Ende 2022 würde damit auf fast 420 Prozent wachsen. Damit käme Nvidia auf einen Börsenwert von fast 1,9 Billionen Dollar, womit der Konzern in Sachen Marktkapitalisierung an Amazon und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) vorbeiziehen und hinter Microsoft und Apple der drittwertvollste US-Konzern wäre.

Das Geschäft mit Technik für Rechenzentren brachte mit 18,4 Milliarden Dollar sogar fünfmal so viel Umsatz wie im Vorjahresquartal. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Nvidia-Technologien bewähren sich schon seit Langem bei der Rechenarbeit zum Anlernen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Das lässt das Geschäft - und den Börsenwert - von Nvidia rasant steigen.

Die Zahlen waren mit großer Spannung erwartet worden. Beobachter gingen davon aus, dass der geringste Hinweis auf eine Abschwächung des Wachstums den Kurs nach unten geschickt hätte. Nvidia enttäuschte jedoch nicht.

Auch der Ausblick für das laufende Quartal lag über den Erwartungen. Nvidia stellte Erlöse von rund 24 Milliarden Dollar in Aussicht, am Markt war im Schnitt mit einer Prognose von etwa 22 Milliarden Dollar gerechnet worden.

Der Quartalsgewinn von Nvidia sprang binnen eines Jahres von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden Dollar hoch. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz habe einen Wendepunkt erreicht und die Nachfrage steige weltweit, betonte Nvidia-Chef Jensen Huang.

Etwas gebremst wird das Nvidia-Geschäft von den Maßnahmen der US-Regierung gegen Lieferungen von KI-Technologie nach China. Nvidia darf seine modernsten Chip-Systeme, mit denen Künstliche Intelligenz angelernt wird, nicht dorthin verkaufen. Washington verweist auf das Risiko, dass die Technik für militärische Zwecke eingesetzt werden könnte. Auch für eine abgespeckte Version der Geräte bekam Nvidia bisher keine Ausfuhr-Lizenz, deswegen wurden zuletzt Chips geliefert, deren Leistung unter den vorgegebenen Grenzwerten liegt.

China habe im vergangenen Quartal einen Anteil im mittleren einstelligen Prozent-Bereich am Geschäft mit Technik für Rechenzentren gehabt, hieß es. Die US-Regierung wolle, dass Nvidia in China möglichst erfolgreich sei, aber im Rahmen der Leistungsbeschränkungen, sagte Huang./so/DP/zb/mis/niw/stk