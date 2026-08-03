ROUNDUP 2: KI-Datenfirma Palantir mit kräftigem Wachstum - Aktie kräftig im Plus

04.08.26 16:12 Uhr

MIAMI (dpa-AFX) - Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich mit einem Plus von 93 Prozent fast verdoppeln. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden Dollar übertraf Palantir deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel. Die Aktie sprang in den ersten Minuten des regulären Handels um gut ein Fünftel nach oben.

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Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden.

Palantir-Chef teilt gegen KI-Vorreiter aus

Firmenchef Alex Karp nutzt den geschäftlichen Rückenwind, um Palantir als Gegengewicht zu den führenden KI-Entwicklern wie OpenAI und Anthropic zu positionieren. Palantir ist laut Karp ein wichtiger Mittelsmann, um bei der Anwendung deren KI-Software die volle Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten - und bei Bedarf auch zwischen Anbietern Künstlicher Intelligenz wechseln zu können.

Die großen KI-Labore bestreiten stets, Kundendaten zum Training ihrer KI-Modelle zu nutzen. In einer Videokonferenz mit Analysten sagte Karp aber dennoch, Unternehmen zahlten Geld dafür, damit ihr Wissen in KI-Modelle eingebracht werde, so dass damit ein konkurrierendes Geschäft aufgebaut werden könne.

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Palantir trotz jüngster Korrektur hoch bewertet

Das Unternehmen hob zudem die Umsatzprognose für das gesamte Jahr an und übertraf mit der Vorhersage für das laufende Quartal die Markterwartungen. Die Palantir-Aktie stieg in den ersten Handelsminuten um rund 20 Prozent auf etwas mehr als 151 Dollar. Damit reduzierte sich das bisherige Jahresminus auf etwa 15 Prozent.

Das Papier war einer der Tech-Überflieger in den vergangenen beiden Jahren. Von Kursen unter der 20-Dollar-Marke Anfang 2024 bis auf mehr als 200 Dollar im Herbst 2025 gestiegen, bevor der Kurs dann wieder bis auf fast 100 Dollar im Juni fiel. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei rund 360 Milliarden Dollar und kommt damit gemessen am erwarteten Gewinn selbst für Tech-Aktien auf eine äußerst hohe Bewertung.

Hohe Nachfrage in den USA

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US?Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,57 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar./so/DP/zb