ROUNDUP 2/Kreise: Commerzbank-Firmenkundenchef Boekhout vor dem Abgang

(neu: Bloomberg zu Kotzbauer)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Firmenkundenchef Roland Boekhout steht nach dpa-Informationen vor dem Abgang. Ersetzen soll ihn Michael Kotzbauer, ein Manager im Firmenkundengeschäft unter Boekhout, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider.

Nach Angaben aus Finanzkreisen will der Aufsichtsrat des Frankfurter MDAX-Konzerns an diesem Freitag (27.11.) in einer Sondersitzung über die Personalie Boekhout beraten. Damit wurden am Dienstag entsprechende Medienberichte bestätigt. Zunächst hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet, der Manager werde das Institut in Kürze verlassen. Die Commerzbank wollte die Berichte nicht kommentieren.

Boekhout hatte den Posten bei der Commerzbank erst im Januar angetreten. Zwischenzeitlich war der Manager als möglicher Nachfolger für den zum Jahresende ausscheidenden Commerzbank-Chef Martin Zielke gehandelt worden. Als Chef der Direktbank ING (ING Group)-Diba, die heute als ING Deutschland firmiert, hatte der Niederländer in den Jahren 2010 bis 2017 die Digitalisierung und das Geschäft mit Firmenkunden vorangetrieben - beides wichtige Felder auch für die Commerzbank.

Der Aufsichtsrat entschied sich jedoch dafür, dass ab Januar der bisherige Deutsche-Bank-Manager Manfred Knof den Umbau des teilverstaatlichten Instituts vorantreiben soll. Erwartet werden angesichts der fortschreitenden Digitalisierung weitere drastische Einschnitte im Filialnetz sowie Stellenstreichungen./ben/DP/fba/gl