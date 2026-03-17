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ROUNDUP 2: KSB sieht Belastungen und hält Dividende stabil - Kurs fällt deutlich

26.03.26 14:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KSB SE & Co. KGaA Vz.
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(Neu: Aktienkurs aktualisiert.)

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Der erfolgsverwöhnte Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (KSB SECo vz) geht wegen des Iran-Kriegs vorsichtig in das neue Jahr. "Der Krieg im Mittleren Osten führt zu einer sehr angespannten weltpolitischen Lage", sagte Unternehmenslenker Stephan Timmermann am Donnerstag laut einer Mitteilung bei Vorlage der endgültigen Zahlen. Die gestiegenen Energie- und Logistikkosten seien bereits heute spürbar.

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Der Konflikt dürfte sich auf die Kennzahlen von KSB in den ersten Monaten des Jahres auswirken. Die Dividende für 2025 will die Geschäftsführung trotz eines Gewinnanstiegs nicht anheben. Dies kam bei den Investoren nicht gut an: Die Aktie brach um bis zu 16 Prozent auf 982 Euro und büßte damit wieder einen Großteil des bisherigen Jahresgewinns ein.

Nach den starken Kursgewinnen bis Mitte März nähmen Anleger nun Gewinne mit, sagte der Händler weiter. Begonnen hatte die Kurs-Rally vor gut einem Jahr, als die Papiere noch für 650 Euro zu haben waren. Mitte März kosteten sie beim Rekordhoch von 1.265 Euro fast das Doppelte.

Das Unternehmen hatte bereits im Februar Eckdaten vorgelegt, die es nun bestätigte. Den Ausblick konkretisierte das Unternehmen.

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Laut den Planungen der Führungsspitze soll der Auftragseingang 2026 vom im Vorjahr erreichten Rekordwert von 3,2 Milliarden auf bis zu 3,5 Milliarden Euro steigen, er könnte aber auch auf 3,1 Milliarden Euro zurückgehen. Beim Umsatz steht eine Bandbreite von 2,9 bis 3,2 Milliarden Euro im Plan. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zwischen 220 und 265 Millionen Euro liegen. Damit wären auch bei Erlös und Ergebnis sowohl Steigerungen als auch Rückgänge möglich.

2025 stieg der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro. Zum Zuwachs trug vor allem das Pumpengeschäft bei. Der Auftragseingang zog in dem Zeitraum ähnlich stark wie der Erlös auf 3,2 Milliarden Euro an. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) verbesserte sich um gut drei Prozent auf 252 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieb im vergangenen Jahr ein Gewinn von 166,4 Millionen Euro und damit 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende will die Geschäftsführung trotzdem nur stabil halten. KSB will demnach der Hauptversammlung im Mai eine Ausschüttung von 26,50 Euro je Stammaktie und von 26,76 Euro pro Vorzugspapier vorschlagen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einer Erhöhung gerechnet./mne/zb/stk

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12.11.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
12.09.2025KSB SECo vz BuyWarburg Research
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24.05.2007KSB investiert bleibenDer Aktionär
18.05.2007KSB Kursziel 711,70 EuroFalkenbrief
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