ROUNDUP 2: Langer Ausfall bei Microsoft löst gravierende Störungen aus

(neu: Mehr Details, vorbörslicher Aktienkurs.)

REDMOND (dpa-AFX) - Eine stundenlange Großstörung hat weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic. Die Microsoft-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel knapp ein Prozent.

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Microsoft machte bis zum Freitagnachmittag nach und nach Fortschritte bei der Wiederherstellung der Systeme. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr schrittweise wieder aufgenommen, wie der Software-Konzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails - seien Verbesserungen zu verzeichnen.

Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen. Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um durchgehend eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es.

Die Mitteilung deckt sich mit der Erfahrung bei Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams größtenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag deutscher Zeit wurden auch deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.

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Zug- und Flugverkehr weitgehend stabil

Die Deutsche Bahn meldete wegen der Microsoft-Störung kaum Probleme im Zugverkehr. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, "weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail versendet werden konnten".

Bei der Lufthansa gab es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Es seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als Mails. Auch der Hauptstadt-Flughafen BER und der Frankfurter Flughafen teilten mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.

Im Frankfurter Finanzdistrikt war wie vielerorts die interne Kommunikation gestört. Man habe aber schnell Wege gefunden, um arbeitsfähig zu bleiben, erklärte ein Sprecher der Commerzbank. Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen alle ohne Störungen. Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt.

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Bundesregierung sieht Wirtschaft betroffen

Die stundenlange Microsoft-Störung hatte nach Angaben der Bundesregierung keine größeren Auswirkungen auf die Verwaltung des Bundes. "Aus der Bundesverwaltung liegen uns keine Meldungen über größere Ausfälle vor", sagte ein Sprecher des Digitalministeriums in Berlin. Man gehe jedoch von einer großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus.

Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hieß es, es seien Meldungen von vielen Unternehmen zum Ausfall bei der Kommunikation eingegangen. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Cyberangriff.

Der Sprecher des Digitalministeriums erklärte, dass der Bundesclient als Standard-IT-Arbeitsplatz in der Bundesverwaltung stabil laufe. Dieser nutze Microsoft nicht in der Cloud, sondern werde auf eigener Infrastruktur betrieben. Jedoch nutzten noch nicht alle Behörden den Bundesclient, sondern dieser soll bis 2032 Standard in der gesamten Verwaltung werden. Der einheitliche E-Mail-Client in der Bundesverwaltung laufe stabil.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es gebe bisher keine Kenntnisse darüber, dass das Ministerium oder anhängige Behörden betroffen seien.

Internes Microsoft-Problem

Angaben der Microsoft-Ingenieure zufolge wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist - woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.

Microsoft erklärte, man suche angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung nach Wegen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Wann alle Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt laufen, blieb unklar.

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten.

Auswirkungen weltweit

In Australien fiel der Ausfall mitten in die Abschlussprüfungen. Schüler aus Melbourne berichteten dem Sender ABC, sie könnten sich nicht auf ausstehende Sprachprüfungen vorbereiten, weil sie weder auf die Materialien ihrer Lehrer noch auf die ohnehin gestörte Website der Prüfungsbehörde zugreifen könne. Auch Online-Unterricht an Berufsschulen über Microsoft Teams war betroffen. Auch Arzttermine und Untersuchungen mussten verschoben werden.

Der Ausfall führte auch zu Verzögerungen im Flugverkehr. In Sydney musste eine Maschine mit Ziel Papua-Neuguinea am Boden warten, weil der Kapitän seine für den Start erforderlichen Unterlagen nicht per Outlook erhalten hatte./hgo/DP/men